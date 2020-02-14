В доме-музее Цветаевой стартовал масштабный проект "Тайна занавеса"

Новости

Росстат: Женихов лучше всего искать в Москве и Краснодарском крае 12:21
Под Красноярском сняли на видео охоту рыси 12:18
В Кирове пенсионер провалился в траншею теплотрассы и погиб 12:17
Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде 12:15
У посольства России в Анкаре усилены меры безопасности 12:10
Ударный дрон "Охотник" получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг 12:10
Тащивший диван пешеход заблокировал проезжую часть и разозлил водителей 12:05
Вышел русский трейлер "африканской истории ужасов" 12:04
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики коронавируса 12:04
Названа "лучшая группа в мире" 11:47
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести 11:41
В Севастополе закрыли ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности 11:40
Омский пенсионер переехал человека и тем самым спас его от смерти 11:38
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена 11:35
Задержаны авторы фейкового видео о погоне за "зараженным" в Челябинске 11:30
В Москве начинается новый сезон "Бизнес-уикенда" 11:24
Путин обновил Совет по противодействию коррупции 11:20
В Россию впервые привезут скрипку Моцарта 11:18
Тюменский пристав нашел должника через объявление о репетиторстве 11:13
Вышел трейлер сериала "Банды Лондона" от режиссера "Рейда" 11:13
Путин отметил вклад выпускников Гнесинки в развитие культуры 11:00
Nissan объявил об огромных убытках 11:00
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве 10:58
Через 50 лет в РФ появятся огромные территории, пригодные для освоения 10:53
Детектив о 90-х "Рикошет" покажут в Каннах 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 11:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В доме-музее Цветаевой стартовал масштабный проект "Тайна занавеса"

Текст: Наталья Лебедева
Сегодня в Доме-музее Марины Цветаевой стартует масштабный мультижанровый проект "Тайна занавеса", который позволит по-новому взглянуть на театральное искусство и, возможно, представить театр будущего. В программе - творческие лекции, спектакли и главное связующее звено - выставка #FINDMEINATHEATER ("Найди меня в театре"), которая и стала отправной точкой для всего проекта.
Фото: предоставлено Домом-музеем Марины Цветаевой Фото: предоставлено Домом-музеем Марины Цветаевой
Фото: предоставлено Домом-музеем Марины Цветаевой

Выбор места совсем не случаен, как может показаться на первый взгляд. В этом доме в Борисоглебском переулке Марина Цветаева снимала квартиру в 1914-1922 годах. Здесь она пережила свой настоящий "театральный роман", пытаясь спастись от "красной" реальности за окном. Здесь написала шесть из восьми своих пьес, ни одна из которых, к сожалению, при жизни поэта так и не была поставлена.

Опубликовано собрание поэтических переводов Марины Цветаевой

Директор музея Елена Жук напоминает, что театр Марины Цветаевой - это внутренний театр одного поэта: всегда очень личный и всегда от первого лица. "И поэтому нам кажется органичным поговорить глубже о театре", - замечает она.

А Каталин Любимова, которая тоже стала участницей проекта, напомнила слова своего мужа Юрия Петровича Любимова: театр будет жить и никогда не умрет, потому что предполагает живое общение между людьми.

"Я благодарна молодым, талантливым людям, которые придумывают такие интересные проекты и говорят со своим поколением на одном языке. Если молодежь будет не только смотреть вперед, но и по-новому переосмысливать свою историю, то линия великих имен русской культуры не прервется", - подчеркнула она

Театр современного художника и фотографа Евгения Гриневича, автора уникального выставочного проекта, начинается… со зрительного зала. В его зале можно по широкому проходу сразу же пройти в партер или, не спеша, пробираться между рядами, боясь наступить кому-то на ногу. Спектакль начинается, издалека лица актеров кажутся слегка размытыми, но вот зритель приближается все ближе и ближе и вдруг видит себя.

Фото: REUTERS
Кутюрье Жан-Поль Готье показал в Москве шоу о своей жизни

"Каждый из нас проходит свой театральный путь. Мы постоянно играем роли: когда сейчас с вами разговариваем, даже когда заходим в автобус", - объясняет Евгений Гриневич и добавляет, что его выставка "не для всех".

В том смысле, что здесь нет универсального прочтения: каждый видит все по-своему. И не стоит искать описаний экспонатов, их здесь попросту нет.

"Мы превратили дом-музей в некий храм с множеством алтарей, где гости становятся свидетелями "божьего дара", "славы" и "актерской судьбы". И только зрителям решать, что им делать: смеяться, плакать, сочувствовать или осуждать", - говорит художник.

В пространстве музея как бы сосуществуют две реальности: на первом этаже - наполненный драматизмом и отсылающий к преданию об Орфее и всемогущих норнах театр XXI века, а на втором, в квартире номер три, - до сих пор до конца неразгаданный театр Марины Цветаевой.

Посетители идут от экспоната к экспонату, из зала в зал - то ли по пути актера, то ли зрителя. И вот уже лица известных, но безвременно ушедших талантливейших актеров складываются в многозначительное слово "Занавес", у которого, по Цветаевой, нет тайны от сцены. И самые яркие и богато украшенные театральные костюмы неожиданно оказываются то ли тюремной робой, то ли смирительной рубашкой. А жизнь актера - всего лишь натянутая золотая струна, которая то слепит блеском, то вообще растворяется на фоне белого потолка. А что в конце пути? Пустота? Решать нам, зрителям: устроить ли актерам громкую овацию или лучшей наградой станет осознанная чувственная тишина.

Возможно, кому-то на этот вопрос поможет ответить внушительная просветительско-культурная программа проекта "Тайна занавеса".

Драматург, писатель и историк Эдвард Радзинский расскажет об исчезнувшем театре и своей работе с величайшими театральными режиссерами современности. Дизайнер одежды и художник театральных костюмов Игорь Чапурин покажет, как театральный и fashion-дизайн влияют друг на друга. А основатель агентства и фестиваля "ФОРМА" Юрий Кассин предложит взглянуть на современных театральных режиссеров как на новых рок-звезд. Запланированы беседы о современной театральной критике и профессии актера.

Фото: Никитинский театр
В Воронеже покажут спектакли по Пелевину и сказкам "особых" людей

Каждый вторник ведущие специалисты профильных музеев будут читать лекции о судьбах театральных деятелей. В цикле "Музеи о театре" свои лекции представят научные сотрудники Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Государственного музея В.В. Маяковского, Музея МХАТа, Музея М.А. Булгакова, Музея Моды, Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

С 22 февраля по 4 апреля гости Дома-музея смогут увидеть спектакли в постановках актрисы театра и кино Ирины Пеговой, театра-студии "15" под руководством Дмитрия Бикбаева, "Ретро-театра", театра "Школа драматического искусства", лаборатории Елены Морозовой "Артпуляция", "Ведогонь-театра", Мастерской Дмитрия Брусникина.

Культура Театр Драматический театр Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин обновил Совет по противодействию коррупции
Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ