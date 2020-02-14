В доме-музее Цветаевой стартовал масштабный проект "Тайна занавеса"

Сегодня в Доме-музее Марины Цветаевой стартует масштабный мультижанровый проект "Тайна занавеса", который позволит по-новому взглянуть на театральное искусство и, возможно, представить театр будущего. В программе - творческие лекции, спектакли и главное связующее звено - выставка #FINDMEINATHEATER ("Найди меня в театре"), которая и стала отправной точкой для всего проекта.

Выбор места совсем не случаен, как может показаться на первый взгляд. В этом доме в Борисоглебском переулке Марина Цветаева снимала квартиру в 1914-1922 годах. Здесь она пережила свой настоящий "театральный роман", пытаясь спастись от "красной" реальности за окном. Здесь написала шесть из восьми своих пьес, ни одна из которых, к сожалению, при жизни поэта так и не была поставлена.

Директор музея Елена Жук напоминает, что театр Марины Цветаевой - это внутренний театр одного поэта: всегда очень личный и всегда от первого лица. "И поэтому нам кажется органичным поговорить глубже о театре", - замечает она.

А Каталин Любимова, которая тоже стала участницей проекта, напомнила слова своего мужа Юрия Петровича Любимова: театр будет жить и никогда не умрет, потому что предполагает живое общение между людьми.

"Я благодарна молодым, талантливым людям, которые придумывают такие интересные проекты и говорят со своим поколением на одном языке. Если молодежь будет не только смотреть вперед, но и по-новому переосмысливать свою историю, то линия великих имен русской культуры не прервется", - подчеркнула она

Театр современного художника и фотографа Евгения Гриневича, автора уникального выставочного проекта, начинается… со зрительного зала. В его зале можно по широкому проходу сразу же пройти в партер или, не спеша, пробираться между рядами, боясь наступить кому-то на ногу. Спектакль начинается, издалека лица актеров кажутся слегка размытыми, но вот зритель приближается все ближе и ближе и вдруг видит себя.

"Каждый из нас проходит свой театральный путь. Мы постоянно играем роли: когда сейчас с вами разговариваем, даже когда заходим в автобус", - объясняет Евгений Гриневич и добавляет, что его выставка "не для всех".

В том смысле, что здесь нет универсального прочтения: каждый видит все по-своему. И не стоит искать описаний экспонатов, их здесь попросту нет.

"Мы превратили дом-музей в некий храм с множеством алтарей, где гости становятся свидетелями "божьего дара", "славы" и "актерской судьбы". И только зрителям решать, что им делать: смеяться, плакать, сочувствовать или осуждать", - говорит художник.

В пространстве музея как бы сосуществуют две реальности: на первом этаже - наполненный драматизмом и отсылающий к преданию об Орфее и всемогущих норнах театр XXI века, а на втором, в квартире номер три, - до сих пор до конца неразгаданный театр Марины Цветаевой.

Посетители идут от экспоната к экспонату, из зала в зал - то ли по пути актера, то ли зрителя. И вот уже лица известных, но безвременно ушедших талантливейших актеров складываются в многозначительное слово "Занавес", у которого, по Цветаевой, нет тайны от сцены. И самые яркие и богато украшенные театральные костюмы неожиданно оказываются то ли тюремной робой, то ли смирительной рубашкой. А жизнь актера - всего лишь натянутая золотая струна, которая то слепит блеском, то вообще растворяется на фоне белого потолка. А что в конце пути? Пустота? Решать нам, зрителям: устроить ли актерам громкую овацию или лучшей наградой станет осознанная чувственная тишина.

Возможно, кому-то на этот вопрос поможет ответить внушительная просветительско-культурная программа проекта "Тайна занавеса".

Драматург, писатель и историк Эдвард Радзинский расскажет об исчезнувшем театре и своей работе с величайшими театральными режиссерами современности. Дизайнер одежды и художник театральных костюмов Игорь Чапурин покажет, как театральный и fashion-дизайн влияют друг на друга. А основатель агентства и фестиваля "ФОРМА" Юрий Кассин предложит взглянуть на современных театральных режиссеров как на новых рок-звезд. Запланированы беседы о современной театральной критике и профессии актера.

Каждый вторник ведущие специалисты профильных музеев будут читать лекции о судьбах театральных деятелей. В цикле "Музеи о театре" свои лекции представят научные сотрудники Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Государственного музея В.В. Маяковского, Музея МХАТа, Музея М.А. Булгакова, Музея Моды, Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

С 22 февраля по 4 апреля гости Дома-музея смогут увидеть спектакли в постановках актрисы театра и кино Ирины Пеговой, театра-студии "15" под руководством Дмитрия Бикбаева, "Ретро-театра", театра "Школа драматического искусства", лаборатории Елены Морозовой "Артпуляция", "Ведогонь-театра", Мастерской Дмитрия Брусникина.