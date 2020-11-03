После выполнения большей части строительно-монтажных работ на Добрынинском путепроводе, капитальный ремонт которого начался в 2019 году, в конструкции моста обнаружились настолько серьезные дефекты, что для продолжения работ пришлось разрабатывать новый проект. В итоге одну половину трубопровода уже готовят к сдаче, а что будет со второй, пока не очень понятно. К выяснению причин конструктивного ЧП подключены правоохранительные органы.

Этот ярославский путепровод, проходящий над железнодорожными путями и соединяющий Ленинский и Дзержинский районы города, построен в 1985 году и ни разу не ремонтировался. В 2012 году обследование показало, что он находится в предаварийном состоянии, а в феврале 2019-го после контрольных обмеров по двум крайним полосам моста движение было временно ограничено. Летом того же года путепровод пришлось закрыть полностью: там провалился деформационный шов на аварийных опорах. Мэрии города пришлось срочно организовывать движение транспорта в объезд.

2 августа состоялся аукцион по выбору подрядчика для выполнения капремонта, а в начале сентября на путепровод вышли спецтехника и рабочие. На приведение этого моста в нормативное состояние из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году было выделено 250 миллионов рублей (общая сумма контракта за два года, по данным мэрии Ярославля, составила более 963,2 миллиона рублей).

Ярославцы терпеливо ждали окончания ремонта и, конечно, чрезвычайно обрадовались новости об открытии в ночь с 11 на 12 мая сквозного проезда по левой стороне путепровода. Хотя боковые съезды на тот момент оставались еще перекрытыми. Власти сообщали, что на открытом участке были заменены аварийные балки, уложено новое мостовое покрытие, установлены барьерные и перильные ограждения, шумозащитные экраны, смонтированы столбы освещения и отремонтированы лестничные проходы. Более того, подчеркивалось, что на объекте постоянно присутствует строительный контроль, следящий за ходом ремонта, а на балках путепровода установлены датчики, и на основании их показаний сделано положительное заключение и получено разрешение на начало движения по мосту.

Все пришли к единому мнению: была допущена ошибка в проектировании

Однако радость оказалась преждевременной: 29 мая трафик по путепроводу был опять сведен на нет. На левой стороне моста обнаружились "диагональные, поперечные опоясывающие и продольные трещины".

- С первой по десятую опоры, где мы ранее открывали движение, были выявлены дефекты. Им была присвоена наивысшая категория неремонтопригодности, - поясняет директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. - К этой категории относятся неустранимые дефекты. Сейчас за ними ведутся ежедневные наблюдения. Независимые эксперты установили маяки, за ними ежедневно наблюдают. Все изменения на образовавшихся трещинах фиксируются. С весны на объект выезжали несколько организаций, проводили свои замеры. Все пришли к единому мнению, что была допущена ошибка в проектировании.

По словам Овчарова, в рамках авторского надзора в проектную документацию внесены корректировки, и ремонт правой части путепровода ведется уже по новой документации. Кроме того, специалисты разработали дорожную карту по выходу из сложившейся ситуации, чтобы в следующем году путепровод достроить и сдать.

- Обнаруженные дефекты в плите пролетного строения не подлежат устранению, технически это невозможно и экономически нецелесообразно, - уверен директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля Глеб Масленцев. - В дорожной карте прописаны методы устранения недостатков в пролетном строении. Параллельно начата работа по выявлению лиц, по вине которых был причинен ущерб.

Со слов руководителя проекта Александра Огаркова, для выяснения причин произошедшего в мае на объект приезжала независимая экспертиза из Санкт-Петербурга. Согласно ее заключению, конструкция не выдерживает нагрузки.

- Было принято решение о разработке нового проекта. Совместно с заказчиком приступили к этой работе. Правая сторона путепровода сделана уже по новому проекту и будет введена в эксплуатацию в ноябре, - рассказал Александр Огарков.

Сроки открытия второй, левой, половины путепровода весьма неопределенны - "следующий год". И, по мнению ярославского дорожного активиста Темура Абдуллаева, скоростью ввода в эксплуатацию всего путепровода будет определяться - ни много ни мало - эффективность работы власти.

- Будут разбираться, кто виноват и кто будет платить за переделку. Потом нужно будет определить подрядчика, которому понадобится примерно шесть-семь месяцев для выполнения всех работ. В сухом остатке мы получаем долгострой, - делает вывод Абдуллаев. - Есть организация, которая делала проект в 2015 году. Есть организация, обновлявшая стоимость проекта в 2019-м. Должна ли она нести ответственность, если занималась только сметной частью и не занималась конструктивом? Есть ли у ответчика такая сумма? Сильно сомневаюсь. А значит, нужно обращаться за финансированием в Москву, которой потом вернут средства по суду, если будет что взыскивать. Половина путепровода за почти миллиард рублей - это очень круто...

Комментарий

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- Ремонт Добрынинского путепровода находился и находится у меня на контроле. Именно поэтому правительство области обратилось в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка и дана правовая оценка действиям всех заинтересованных сторон. Необходимо дождаться ее результатов, в том числе и для того, чтобы по итогам предоставить общественности и СМИ полную, объективную информацию, всецело и с достоверностью отражающую технологические и конструктивные решения, принятые в отношении этого объекта.