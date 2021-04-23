Состоялось первое заседание Оргкомитета ВЭФ-2021

Состоялось первое заседание Оргкомитета Восточного экономического форума 2021 года. На нем были рассмотрены вопросы зонирования площадок и формирования деловой программы, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, форум ежегодно помогал осуществлять работу по привлечению инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на территории макрорегиона. Во многом благодаря ему сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2617 инвестиционных проектов, 392 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона фактически вложено 1,7 трлн рублей инвестиций. Создано более 70 тыс. рабочих мест. В 2020 году ВЭФ не проходил из-за пандемии коронавируса, и это отразилось на работе с инвесторами и снизило количество заключаемых инвестиционных соглашений.

"VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума также, как и раньше, будут транслироваться в сети Интернет через официальный сайт Форума. Кроме того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио", - заявил Антон Кобяков, советник президента и ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ.

В рамках подготовки к ВЭФ ведется работа по формированию деловой программы ВЭФ, проект архитектуры которой будет представлен до конца мая.

"Мы предлагаем сделать фокус обсуждения на аспекте траектории выхода из кризиса. Причем взять на этот раз максимально широкий диапазон, говоря не только про Дальний Восток, но и в целом про новую архитектуру мира. Мы предлагаем рассмотреть в рамках будущего Форума проблемные темы, связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и финансовой сферах, а также различные аспекты международных отношений", - считает Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Программа первого дня ВЭФ-2021, кроме традиционных форматов, будет усилена за счет тематики большого евразийского партнерства и взаимоотношений России с Азиатско-Тихоокеанским регионом. По итогам заседания даны поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, а также площадки форума с учетом возможной эпидемиологической обстановки.