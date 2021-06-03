На благоустройство Владивостока перед ВЭФ будет выделено более 300 млн

Владивосток получит 302 миллионов рублей от федерального бюджета на благоустройство перед ВЭФ, сообщает ТАСС.

Средства будут выделены из федерального бюджета по поручению вице- премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Три направления благоустройства во Владивостоке будут поддержаны на эти федеральные средства.

-Это ремонт фасадов по "гостевому маршруту", благоустройство и ремонт набережной в бухте Аякс, это ремонт дорог опять же "гостевого маршрута", - рассказал и.о. мэра Константин Шестаков на пресс-конференции.

По его словам, городская администрация не будет дожидаться перечисления этой суммы, а начнет работы ранее, перераспределив собственные средства.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате.