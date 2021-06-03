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03.06.2021 06:42
Рубрика: Власть

На благоустройство Владивостока перед ВЭФ будет выделено более 300 млн

Текст: Ольга Журман

Владивосток получит 302 миллионов рублей от федерального бюджета на благоустройство перед ВЭФ, сообщает ТАСС.

Средства будут выделены из федерального бюджета по поручению вице- премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

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Три направления благоустройства во Владивостоке будут поддержаны на эти федеральные средства.

-Это ремонт фасадов по "гостевому маршруту", благоустройство и ремонт набережной в бухте Аякс, это ремонт дорог опять же "гостевого маршрута", - рассказал и.о. мэра Константин Шестаков на пресс-конференции.

По его словам, городская администрация не будет дожидаться перечисления этой суммы, а начнет работы ранее, перераспределив собственные средства.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате.

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