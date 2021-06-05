Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить число праздничных дней в России. Об этом чиновник заявил, комментируя слова главы Минтруда Антона Котякова о возможности введения выходного дня 31 декабря.
"Ведь в чем как бы выбор - сам гражданин может себе определить, когда он хочет идти, взять отпуск или взять отгулы, если он хочет. Если нет - то он бы поработал, компаниям лучше, если меньше таких ограничений", - заявил Кудрин в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Глава Счетной палаты также напомнил, что число рабочих дней в месяце или в году напрямую влияет на ВВП страны.
В пятницу Минтруд опубликовал проект выходных дней в 2022 году. В документе, в частности, предлагается сделать майские выходные раздельными.
Ранее сообщалось, что Минтруд не планирует продолжать практику непрерывных майских праздников, как это было в 2021 году.
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