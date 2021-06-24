Во Владивостоке обсудили подготовку к ВЭФ-2021

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание, посвященное подготовке к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке в сентябре. В частности, обсуждались вопросы готовности городской инфраструктуры и площадок ДВФУ.

"Осталось два месяца до начала Восточного экономического форума. Главная задача форума - привлечение инвесторов, обратная связь от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки. Но не менее важна организационная часть: готовность города к приёму гостей в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции", - отметил Трутнев.

Отдельное внимание участники совещания уделили эпидемиологической обстановке.

"Форум - инструмент развития всего Дальнего Востока. Для участия в нем прибудет значительное количество людей - инвесторов, бизнесменов, экспертов, экономистов. Важно, чтобы была обеспечена безопасность гостей мероприятия и, конечно же, жителей Владивостока. Прошу обратить на это внимание, проработать все необходимые меры", - подчеркнул вице-премьер.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, принять гостей форума смогут 23 гостиницы, включая гостиничный комплекс ДВФУ. Общий номерной фонд составит более 5,7 тысячи номеров.

В рамках форму запланирована спортивная и культурная программа. Трутнев заявил, что все мероприятия должны проводиться по согласованию с Роспотребнадзором.