В Москве обсудили подготовку к ВЭФ-2021

В Москве состоялось межведомственное совещание по комплексным вопросам подготовки VI Восточного экономического форума, которой пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. На мероприятии обсуждались меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности ВЭФ, форматы участия иностранных гостей, а также подготовка Владивостока и кампуса ДВФУ к проведению Форума.

"Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным мероприятием в текущем году, который пройдет в гибридном формате. Мы ожидаем участие гостей высокого уровня как в традиционном - очном, так и в онлайн-формате. При этом подчеркну, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности является безусловным приоритетом при проведении мероприятия", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

На совещании был отмечен положительный опыт подготовки ПМЭФ-2021 с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, который будет учтен при проведении Восточного экономического форума. В частности, также будет организовано обязательное ПЦР-тестирование участников. При этом количество пунктов ПЦР-тестирования в Москве и Владивостоке будет увеличено для удобства гостей Форума.

Были рассмотрены возможные форматы для эффективного участия иностранных гостей в мероприятиях ВЭФ-2021, порядок въезда и визового обеспечения участников.

Отдельно обсуждался ход реализации "дорожных карт" по подготовке Приморского края, Владивостока и кампуса ДВФУ, в том числе ремонт городской инфраструктуры и фасадов зданий, готовность гостиничного фонда к приему участников Форума.