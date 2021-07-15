Опубликована деловая программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет осенью во Владивостоке.

"Форум - один из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача - привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

По его словам, Форум помогает осуществлять работу по привлечению инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на территории макрорегиона. Во многом благодаря мероприятию сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тысяч инвестиционных проектов, более 400 из них уже введено в эксплуатацию, таким образом в экономику макрорегиона фактически вложено 1,8 трлн рублей инвестиций, создано более 77 тысяч рабочих мест.

Он напомнил, в 2020 году ВЭФ отменили из-за пандемии коронавируса, что отразилось на работе с инвесторами и снизило количество заключаемых соглашений. "Мы надеемся, что в этом году форум состоится. Для этого будут приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. При этом новые реалии способствовали изменению и повестки ВЭФ", - отмечает Юрий Трутнев.

Деловая программа форума включает четыре основных направления.

В блоке "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" участники поделятся опытом и взглядом на будущее по различным направлениям: в международных отношениях, медицине, науке и инновациях, больших данных, медиа и других сферах. Также будут обсуждаться клиентоцентричность государства и перспективы золота и драгметаллов.

Тема "Дальний Восток - новые вызовы и возможности" будет посвящена развитию макрорегиона в технологическом, инвестиционном и социальном направлениях.

В теме "Общая ответственность в изменившемся мире" большая часть выступлений будет уделена теме экологии. Участники обсудят климатические изменения, защиту редких животных, новые грани волонтерства и технологии автоматизации.

Особое место в программе занимает новый блок "Молодежный ВЭФ". Он включает презентацию программы "Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030", обсуждение социальных сетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры.

"В этом году форум состоится в гибридном формате (очно и онлайн) - это условие нам диктует время. Но такой формат не скажется на результативности: мы по-прежнему ожидаем высокий уровень гостей и дискуссии, поскольку есть запрос на обсуждение вопросов и обозначенных тем. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу", - сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Шестой Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября во Владивостоке.