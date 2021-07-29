Хабаровский край представит на ВЭФ ведущие достижения региона

Хабаровский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит ведущие достижения региона. Павильон края будет называться "Будущее сегодня".

Экспозиция будет выглядеть как микросхема: объекты на ее территории будут объедены световыми линиями, повторяющими соответствующий рисунок.

Участники и гости форума с помощью специального приложения смогут узнать о ключевых объектах региона. В зоне "Флагманские проекты Хабаровского края" расположат ниши с макетами крупных бизнес-проектов. С ключевыми инвестиционными проектами можно будет ознакомиться в цифровой библиотеке.

В зоне "Спорт" можно будет поиграть в хоккей с мячом, так как Хабаровский край является ведущим регионом на Дальнем Востоке в данном виде спорта.

"Основные направления экономики края будут представлены на "Улице Дальнего Востока". Инвесторы смогут увидеть, какие проекты реализуются, как можно получить поддержку для бизнеса, и, возможно, примут решение ближе познакомиться с регионом", - отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дягтерева, правительство региона старается задействовать такие площадки как ВЭФ для диалога с инвесторами. Основные направления экономики края будут представлены на "Улице Дальнего Востока". Инвесторы смогут увидеть, какие проекты реализуются, как можно получить поддержку для бизнеса, и, возможно, примут решение ближе познакомиться с регионом", - рассказал он.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день.