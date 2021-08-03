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03.08.2021 10:45
Рубрика: Экономика

Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ

Текст: Василий Кошкин
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

На сайте Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Ключевым событием станет пленарное заседание, которое запланировано на 3 сентября.

Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке в сентябре

Деловая программа ВЭФ-2021 разбита на четыре тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток - новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в изменившемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, главная задача ВЭФ - привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса.

"Развитие Дальнего Востока объявлено главой государства национальным приоритетом на весь XXI век. Выполняя решение президента, правительство создало на территории Дальнего Востока целостную, динамично развивающуюся систему поддержки инвестиций. Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, электронная виза, дальневосточный гектар, ипотека для молодых семей - эти и многие другие инструменты, разработанные для развития Дальнего Востока, сформировали новое инвестиционное пространство, создали условия для того, чтобы сотни проектов, существовавших до этого как идеи, нашли свое претворение в жизнь", - отметил чиновник.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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