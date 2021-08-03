Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма

Эффективность российских вакцин от коронавируса к штаммам "дельта" и "дельта плюс" сохраняется на уровне 90%. Об этом "Интерфаксу" заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количества антител. Тем не менее, поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям "дельта" и "дельта плюс" вариантам", - пояснил ученый.

По словам Семенова, менять состав вакцин не надо, поскольку это приведет к необходимости "заново проходить все круги регистрации, клинических испытаний".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что две трети случаев COVID-19 в России приходятся на "дельта"-штамм. По ее словам, снизить частоту мутаций позволит соблюдение санитарных мер и вакцинация.

При этом, по словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

Кроме того, в Индии зафиксирована вспышка новой мутации COVID-19, которая получила название "дельта-плюс". По словам врачей, эта мутация обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: подхватить вирус можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".