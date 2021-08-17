Культурная программа ВЭФ-2021: итальянская живопись, классическая музыка и "Улица Дальнего Востока"

Культурная программа подготовлена для участников и гостей VI Восточного экономического форума, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке.

"ВЭФ способствует не только бизнес-сотрудничеству, но и налаживанию культурного обмена, продвижению гуманитарных связей. Гости Форума традиционно имеют возможность познакомиться не только с культурными особенностями народов Дальнего Востока, но и признанными шедеврами мирового искусства. Это создает дружественную и продуктивную атмосферу на деловых площадках мероприятия и способствует культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Все дни работы Форума для жителей и гостей Владивостока будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких - "Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло". Экспозиция будет состоять из четырех полотен, написанных такими художниками-пейзажистами, как Каналетто, Франческо Гварди, Микеле Мариески и Хендрик Франс ван Линт. Представленные произведения входят в число наиболее значимых в собрании венецианской живописи, хранящемся в галереях Италии - Дворце Леони Монтанари в городе Виченца, ныне музее, являющемся собственностью Интеза Санпаоло.

Этот проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Италией и Россией, подписанного председателем совета директоров Банка Интеза Санпаоло профессором Антонио Фаллико и Приморской картинной галереей в 2014 году, а также при поддержке Фонда Росконгресс. Выставка будет открыта до 7 ноября.

Еще одна выставка - "Русское искусство. От иконы до авангарда". Собрание включает образцы древнерусской и русской живописи. Коллекция позволяет проследить основные вехи развития русского изобразительного искусства: от академизма и классицизма до передвижников и модернизма.

Кроме того, Приморская картинная галерея подготовила экспозицию "Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI-XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа". Она рассказывает о метаморфозах, которые претерпевала морская раковина в произведениях искусства. Гости смогут ознакомиться с более чем 30 экспонатами. Самое раннее произведение на выставке - французский кубок середины - второй половины XVI века.

В рамках концертной программы 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Дирижер - Валентин Урюпин. В программе прозвучат произведения Джузеппе Верди, Руджеро Леонковалло, Пьетро Масканьи, Винченцо Беллини, Франческо Чилеа, Рейнальдо Ана, Эрнесто де Куртиса.

В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов.

Немаловажной частью культурной программы ВЭФ-2021 станет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой регионы Дальнего Востока представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

На главной сцене выставки будут выступать творческие коллективы субъектов ДФО, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. Творческая программа будет состоять не только из номеров, отражающих народное искусство региона, но и современных выступлений: цирковое искусство, шоу-номера, концерты музыкальных групп.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать на набережной бухты Аякс 2-7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума. 2-4 сентября она будет доступна только для участников Форума, 5-6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В рамках культурной программы также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ. Участники Форума смогут принять участие в высадке порядка ста дальневосточных эндемиков, среди которых магнолия Зибольда, абрикос Маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие. Каждому участнику, кто посадит дерево, выдадут сертификат с указанием географической точки дерева.

Более подробно с культурной программой Форума можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programme/cultural/