Трутнев сообщил, что 51 страна уже подтвердила участие в ВЭФ

В этом году в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) примут участие представители 51 страны. Об этом рассказал вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать", - сказал он.

По словам вице-премьера, из-за эпидемиологической ситуации гостей попросили приехать без сопровождающих лиц, что уменьшило число участников форума почти вдвое.

"Но мы считаем, что при этом форум не много потеряет, потому что основные участники - руководители компаний, органов государственного управления, стран Азиатско-Тихоокеанского региона - у нас будут", - отметил Трутнев.

ВЭФ пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Организатором выставки выступает фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.