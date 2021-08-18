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18.08.2021 11:36
Рубрика: Общество

Участники ВЭФ-2021 для допуска на Форум должны будут пройти ПЦР-тестирование

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке VI Восточного экономического форума, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке, будут организованы меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, отвечающие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.

"Здоровье и безопасность участников, гостей, журналистов, волонтеров и персонала являются безусловным приоритетом для организаторов ВЭФ. Подобные меры уже применялись на Петербургском международном экономическом форуме в этом году и продемонстрировали свою эффективность", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

До начала Форума участникам в анкете Единого личного кабинета необходимо внести данные о перенесенном COVID-19, наличии антител к вирусу и пройденной вакцинации.

С 29 августа участники и представители СМИ, планирующие прибыть во Владивосток на ВЭФ, должны пройти процедуру ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в одном из специализированных пунктов.

Участники, прибывающие во Владивосток из регионов России, должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем за двое суток, и иметь отрицательный результат до отправления на ВЭФ.

Иностранным гостям ВЭФ нужно пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы, и повторно в одном из специализированных центров на территории Российской Федерации не ранее, чем за сутки до прибытия на площадку Форума. Соблюдать карантин по прибытии не нужно.

Результаты теста, пройденного в одном из специализированных пунктов, автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 является обязательным условием участия в мероприятиях Форума - он активирует доступ на площадку по аккредитационному беджу, который будет действителен в течение всего периода проведения Форума (кроме пленарного заседания).

Участникам пленарного заседания ВЭФ, которое состоится 3 сентября, необходимо будет пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до мероприятия.

Культурные и спортивные мероприятия в рамках Форума могут посетить участники ВЭФ с активированным беджем, а также жители и гости Владивостока при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания.

Специализированные пункты для прохождения ПЦР-тестирования будут расположены в Москве (Центр международной торговли, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (Центр гигиены и эпидемиологии), Владивостоке (ДВФУ, аэропорт Владивосток (Кневичи), отели "Лотте", "Астория", "Азимут", "Меридиан"), а также региональных лабораториях Роспотребнадзора Российской Федерации (по официальному запросу на тестирование в адрес руководителей территориальных подразделений Роспотребнадзора). Тестирование является платным.

На самой площадке проведения ВЭФ также будут организованы дополнительные меры безопасности. В частности, будет проводиться дистанционная термометрия. Лица с температурой тела выше 37,1 °C не смогут пройти на Форум. На территории Дальневосточного федерального университета будут работать рециркуляторы и устройства обеззараживания воздуха. Также будет проводиться сухая и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Участников, сотрудников и волонтеров Форума обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками. Автомобили, осуществляющие логистику гостей ВЭФ, будут проходить специальную обработку антибактериальными средствами после каждой поездки.

На площадках ВЭФ разместят медицинские кабинеты, которые будут обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Также будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и реанимобили, в том числе бригады англоговорящих врачей̆.

Подробности на официальном сайте Форума - forumvostok.ru/covid-19/

Общество Здоровье Экономика Бизнес Вакцинация от коронавируса

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