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23.08.2021 14:39
Рубрика: Экономика

В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ

Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по делам молодежи, Фондом Росконгресс и субъектами ДФО сформировало делегацию молодых дальневосточников, которые 2-3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы VI Восточного экономического форума, а 4 сентября - выступить в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ.

"В этом году молодежная повестка впервые выделена в отдельный трек деловой программы Восточного экономического форума. Мы уверены, что участие молодежи в дискуссиях Форума позволит сформировать новые идеи и представить проекты, направленные на развитие Дальнего Востока", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

В составе делегации - дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты Всероссийских конкурсов для школьников "Большая перемена" и для студентов "Твой Ход", лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской среды.

Участников ВЭФ привлекали путем открытого отбора. В течение недели нужно было прислать информацию о себе, описание проекта или эссе на тему развития Дальнего Востока. Поступило более 200 заявок, 100 молодых людей получили возможность приехать во Владивосток.

"Мы видим новую волну интереса молодежи к Дальнему Востоку и последовательно работаем над вовлечением ребят в работу по развитию Дальнего Востока и Арктики. На полях ВЭФ планируется заключение соглашения с Росмолодежью о совместном проведении ежегодного молодежного форума для адресной поддержки выдвинутых молодежью инициатив. Рассчитываем сформировать молодежное сообщество Дальнего Востока с целью продвижения перспективных идей и проектов. Молодежь исторически играет ключевую роль в развитии тихоокеанских территорий нашей страны. Важно продолжать традиции, максимально поддерживать и создавать возможности и условия для активной самореализации молодых людей в дальневосточных регионах", - сообщил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила важность инвестиционной поддержки молодежных проектов.

"Все крупные экономические форумы в России уже по доброй традиции проходят с отдельно выделенными молодежными днями, и в этом году ВЭФ не станет исключением. Для молодых предпринимателей этот форум будет особенным, ведь именно здесь на стенде Росмолодежи они смогут презентовать свои проекты инвесторам и заручиться партнерством, встретиться с представителями власти. Этим летом мы провели отбор идей по включению в нацпроекты, среди которых был запрос о необходимости создания программы по развитию молодежного предпринимательства. Совместно с Минэкономразвития проработали этот вопрос. Мы готовы ее запустить на ВЭФ в 30 пилотных регионах России", - рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Всего в программе ВЭФ-2021 более 20 сессий, посвященных молодежи. Ключевые, в которых представители органов власти и федеральных ведомств, отвечающих за реализацию государственной молодежной политики, крупного бизнеса и участников молодежной делегации будут дискутировать на темы: "Наши идеи и идеалы. Миссия: Дальний Восток"; "Новое поколение предпринимателей", "Навигатор возможностей для молодежи Дальнего Востока"; "Среднее образование высшего качества"; "Нас опутали? Честный разговор о социальных сетях"; "А кем будешь ты? Как найти себя на рынке труда".

Кроме того, планируется проведение встреч с руководством Дальневосточного федерального округа, федеральных министерств, ведомств, а также с известными спортсменами. Участники представят свои бизнес-проекты и предложения для включения в Национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года.

В разработке программы молодежного ВЭФ приняли участие Минвостокразвития, АО КРДВ, Росмолодежь, АНО "Россия - страна возможностей", Агентство стратегических инициатив, Дальневосточный федеральный университет, Городские реновации и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.

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