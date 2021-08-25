Что представит Приморский край на "Улице Дальнего Востока"

Приморский край примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится 2-7 сентября во Владивостоке. Одним из основных элементом павильона станет экспозиция, посвященная 150-летию со дня рождения ученого и исследователя Владимира Арсеньева.

"Инвесторы могут получить сведения о работе ТОР в Приморском крае. Их здесь целых четыре. Узнать о возможностях, которые получают резиденты Свободного порта Владивосток, или о других мерах поддержки бизнеса. Но самое главное - это возможность ближе стать к Дальнему Востоку, понять, за что любят свой край приморцы, чем гордятся", - подчеркнул вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В этом году концепция приморской экспозиции - "Международный терминал". Это название отражает тот факт, что Приморье является главным логистическим узлом Дальнего Востока и перспективным туристическим регионом.

Основной павильон будет представлен в форме ракушки и поделен на терминалы. С помощью интерактивных инсталляций создается единый маршрут, который позволит посетителю подробно узнать о Приморском крае.

Так, в Terminal Primorye гости выставки ознакомятся с основными транспортными маршрутами региона, развитием аэропорта Владивостока, Транссиба, Северного морского пути, Восточного порта и другими транспортно-логистическими проектами.

Новые масштабные строительные проекты во Владивостоке представят в Development Terminal. В Innovations Terminal презентуют высокотехнологичные производства на территории Приморья. Это, в том числе, научно-производственная группа компаний "Арника", Находкинский завод минеральных удобрений, компании "Газпром гелий сервис", "Русский минтай" и Владивостокский морской торговый порт.

В Arseniev Terminal планируется создать интерактивное пространство для представления удэгейской народности и их легенд. Посетители смогут посмотреть мультимедийную презентацию и фильмы о знаменитом путешественнике Владимире Арсеньеве к 150-летию со дня его рождения.

В шоуруме Made in Primorye можно будет оценить и приобрести сувениры, мед, конфеты и дизайнерскую одежду местных производителей под брендом "Сделано в Приморье".

На территории экспозиции также возведут Resto Terminal - летнее кафе под открытым небом, где будут подавать горячие и холодные напитки (в том числе на основе приморских дикоросов), а также закуски дальневосточной кухни.

Рядом с основным павильоном также появится сцена, на которой планируются выступления местных музыкальных коллективов. С 20:00 до 22:00 она будет превращаться в кинотеатр, где будут демонстрировать короткометражные фильмы, снятые в Приморье.

"Такие мероприятия, как Восточный экономический форум, дают нам возможность представить регион во всей красе - ярко, масштабно, поэтому мы и получаем такой мощный "отклик" - в виде инвестиций в регион, новых предприятий, рабочих мест, социально значимых проектов и постоянно растущего потока туристов", - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября ее смогут посетить участники и гости ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жители Владивостока. 7 сентября пройдет социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.