Новости

Что представит Приморский край на "Улице Дальнего Востока" 17:15
Путин назвал хорошей идею ежедневно поднимать флаг России в школах 17:14
Кравцов: Проблема детских садов решена, 95% детей обеспечены местами 17:12
Кравцов: Темпы капитального ремонта школ ускорены вдвое 17:12
Болгария продлевает чрезвычайные меры на три месяца 17:08
Советники директоров школ по воспитанию получат надбавку в 15 тысяч рублей 17:06
Для колясочников предложили создать приложение, показывающее доступный маршрут 17:05
Путин: В России востребованы школы полного дня 16:59
Кравцов: Третья смена в школах будет ликвидирована 16:56
В Мурманске проверят пропажу денег у умершего пациента реанимации 16:56
Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным 16:56
Антарктиде едва удалось избежать столкновения с крупным айсбергом 16:55
Путин предложил не называть труд учителей "услугой" 16:53
Путин: Советники по воспитанию в школах не должны действовать "под копирку" 16:53
Путин в преддверии нового учебного года пожелал успехов учителям и школьникам 16:50
В вечной мерзлоте нашли воду, которая поможет искать жизнь на Марсе 16:47
Зарплаты россиян за пять месяцев достигли докризисного уровня 16:36
Путин: В сентябре пройдет Совет по развитию физкультуры и спорта 16:24
Новый учебный год в школах страны начнется очно 16:21
Россиян с двойным гражданством могут допустить к госслужбе 16:08
Путин: До конца 2026 года в России отремонтируют более 7300 школ 16:05
Военные самолеты РФ с гражданами стран-ОДКБ вылетели из Кабула в Россию 16:05
Сотрудникам СК увеличат отпуск за службу в Росгвардии 16:04
Аналитики назвали самые популярные беспроводные наушники в России 15:49
Мальчик с обложки Nevermind подал в суд на Nirvana за "порнографию" 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 17:15
Рубрика: Экономика

Что представит Приморский край на "Улице Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин

Приморский край примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится 2-7 сентября во Владивостоке. Одним из основных элементом павильона станет экспозиция, посвященная 150-летию со дня рождения ученого и исследователя Владимира Арсеньева.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Что дадут регионам ДФО новые объекты транспортной инфраструктуры

"Инвесторы могут получить сведения о работе ТОР в Приморском крае. Их здесь целых четыре. Узнать о возможностях, которые получают резиденты Свободного порта Владивосток, или о других мерах поддержки бизнеса. Но самое главное - это возможность ближе стать к Дальнему Востоку, понять, за что любят свой край приморцы, чем гордятся", - подчеркнул вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В этом году концепция приморской экспозиции - "Международный терминал". Это название отражает тот факт, что Приморье является главным логистическим узлом Дальнего Востока и перспективным туристическим регионом.

Основной павильон будет представлен в форме ракушки и поделен на терминалы. С помощью интерактивных инсталляций создается единый маршрут, который позволит посетителю подробно узнать о Приморском крае.

Так, в Terminal Primorye гости выставки ознакомятся с основными транспортными маршрутами региона, развитием аэропорта Владивостока, Транссиба, Северного морского пути, Восточного порта и другими транспортно-логистическими проектами.

Новые масштабные строительные проекты во Владивостоке представят в Development Terminal. В Innovations Terminal презентуют высокотехнологичные производства на территории Приморья. Это, в том числе, научно-производственная группа компаний "Арника", Находкинский завод минеральных удобрений, компании "Газпром гелий сервис", "Русский минтай" и Владивостокский морской торговый порт.

Трутнев сообщил, что 51 страна уже подтвердила участие в ВЭФ

В Arseniev Terminal планируется создать интерактивное пространство для представления удэгейской народности и их легенд. Посетители смогут посмотреть мультимедийную презентацию и фильмы о знаменитом путешественнике Владимире Арсеньеве к 150-летию со дня его рождения.

В шоуруме Made in Primorye можно будет оценить и приобрести сувениры, мед, конфеты и дизайнерскую одежду местных производителей под брендом "Сделано в Приморье".

На территории экспозиции также возведут Resto Terminal - летнее кафе под открытым небом, где будут подавать горячие и холодные напитки (в том числе на основе приморских дикоросов), а также закуски дальневосточной кухни.

В рамках ВЭФ пройдут более 70 деловых мероприятий

Рядом с основным павильоном также появится сцена, на которой планируются выступления местных музыкальных коллективов. С 20:00 до 22:00 она будет превращаться в кинотеатр, где будут демонстрировать короткометражные фильмы, снятые в Приморье.

"Такие мероприятия, как Восточный экономический форум, дают нам возможность представить регион во всей красе - ярко, масштабно, поэтому мы и получаем такой мощный "отклик" - в виде инвестиций в регион, новых предприятий, рабочих мест, социально значимых проектов и постоянно растущего потока туристов", - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября ее смогут посетить участники и гости ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жители Владивостока. 7 сентября пройдет социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Новый учебный год в школах страны начнется очно
Лавров: Состояние отношений России и ЕС плачевно
Россиян с двойным гражданством могут допустить к госслужбе
Песков: Россия готова разъяснять заблуждения, которые есть по Крыму
Военные самолеты РФ с гражданами стран-ОДКБ вылетели из Кабула в Россию
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии