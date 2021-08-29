Ограничения на парковку и движение судов введут в Приморье перед ВЭФ

В Приморье перед стартом VI Восточного экономического форума усиливают меры безопасности и вводят ряд ограничений. Некоторые из них начнут действовать уже с понедельника.

Так, с 30 августа крупногабаритные машин и авто, которые перевозят опасные грузы, нес могут въехать на острове Русском. Легковым автомобилям будет запрещено парковаться на трассах Русского.

С 1 сентября ограничат движение морских судов в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.

С 30 августа по 4 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета и прилегающая территория будут закрыты для посещения.

"Допуск на выставку "Улица Дальнего Востока" на набережной острова Русский будет открыт для граждан с 5 по 6 сентября", - сообщается на сайте правительства края.

Справка "РГ"

VI Восточный экономический форум состоится во Владивостоке на острове Русском со 2 по 4 сентября.