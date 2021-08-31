На ВЭФ пройдет сессия "Здоровье детей: повышая эффективность оказания медицинской помощи"

На полях Восточного экономического форума состоится экспертная дискуссия, посвященная интеграции мультидисциплинарного подхода к охране здоровья детей. Организатором сессии "Здоровье детей: повышая эффективность оказания медицинской помощи" выступает проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество".

В мероприятии примут участие: проректор, директор института социальной политики ФГАОУ ВО НИУ "Высшая школа экономики" Лилия Овчарова; директор ГБУЗ "Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы" Марина Бебчук; заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов; главный врач медицинского центр ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" Игорь Брюховецкий; руководитель направления "Инклюзия" РОО помощи детям с расстройством аутистического спектра "Контакт" Антонина Стейнберг; генеральный директор АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" Антон Яремчук и другие. Модератор сессии - ведущая телеканала "Россия 24", главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская.

"Оказание медицинской помощи детям, требующим специфического ухода, диктует необходимость перехода к мультидисциплинарной модели. При этом речь идет не только о том, чтобы ребенка наблюдали врачи нескольких специальностей, но в процесс должны быть вовлечены педагоги, психологи, социальные работники. Такой междисциплинарный подход должен быть интегрирован в повседневную медицинскую практику", - отметил генеральный директор АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" Антон Яремчук.

Мультидисциплинарная команда показывает высокую эффективность в тех случаях, когда требуется оптимизировать процессы диагностики и лечения, найти нестандартный подход, снизить риски развития осложнений и сформировать комплексную стратегию долговременного ухода. Дети с тяжелыми, порой неизлечимыми диагнозами продолжают жить, и любой подход к помощи таким детям должен охватывать все сферы жизни, включая не только помощь ребенку, но и необходимую поддержку всей семье. Однако на практике не всегда есть необходимые специалисты, а действия заинтересованных сторон часто не согласованы.

В рамках встречи эксперты обсудят, как должна быть выстроена оптимальная система медицинской помощи, учитывающая интересы всех сторон и, в первую очередь, пациентов, в каких странах практика использования мультидисциплинарных команд является стандартом оказания медицинской помощи тяжелобольным детям, как наладить трансфер мультидисциплинарных практик в Россию, а также какие успешные практики мультидисциплинарного подхода применяются в России, в том числе в регионах ДФО.