На ВЭФ пройдет сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине"

В рамках деловой программы Восточного экономического форума состоится сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине". Мероприятие включено в тематический трек "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", организатором выступает проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество".

В экспертной дискуссии примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представитель в РФ, глава офиса в России Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, Министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Квон Док Чхоль, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн и другие. Модератор сессии - главный редактор телеканала "Доктор", телеведущая телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.

Сегодня в контексте накопленного опыта противодействия пандемии, ответом на вызовы времени должны стать способность национальных систем здравоохранения противостоять чрезвычайным кризисам, а также устойчивое межстрановое партнерство в области разработки эффективных стратегий этого противостояния. Ключевым аспектом трансформации глобального здравоохранения сегодня являются вопросы национальной биологической безопасности не только с точки зрения предупредительных стратегий недопущения подобных катастроф, но и в сфере поиска новых векторов развития, усовершенствования механизмов, обеспечивающих всем гражданам оперативную доступность качественной медицинской помощи в любых условиях.

"Близость Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона открывает широкие возможности сотрудничества и выстраивания межстрановых связей, обмена опытом и трансфера технологий. Национальные системы здравоохранения многих стран были трансформированы для эффективного противостояния коронавирусной инфекции, лучший опыт должен масштабироваться на международном уровне, и в этом вопросе значимую роль играют такие площадки диалога, как Восточный экономический форум", - подчеркнул руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Участники сессии обсудят, каким критериям должно соответствовать устойчивое здравоохранение, способное отвечать принципам национальной безопасности, какой международный опыт выстраивания устойчивых систем здравоохранения является наиболее релевантным поставленным целям, какие тренды определяют развитие сотрудничества в сфере медицины блока АТР, а также как опыт пандемии способствовал реформированию системы оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке.