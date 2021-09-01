2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
01.09.2021 09:00
Текст: Елена Березина

Юрий Трутнев: Мы представим на ВЭФ программу по строительству и реконструкции жилья

На Восточном экономическом форуме будет представлена программа, которая позволит удешевить строительство и реконструкцию жилья на Дальнем Востоке. Об этом рассказал в интервью "РГ" зампред правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Мы представим на ВЭФ программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке, в рамках которой постараемся сделать жилье дешевле. Это очень непростая история - как получить более дешевый продукт мы понимаем, а как его распределять правильно, еще предстоит понять, - сообщил Юрий Трутнев. - Совсем не хочется, чтобы образовались какие-то злоупотребления. Мы сейчас, как ни странно, думаем не над тем, как дешевле построить, а над тем, как правильно это жилье распределить".

Увеличить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году планируется в 1,6 раза - до 3,3 миллиона квадратных метров.

Полностью интервью вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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На ВЭФ пройдет сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине" 31.08.2021
Во Владивостоке открылась выставка "Третьяковка в движении" 31.08.2021
Ограничения на парковку и движение судов введут в Приморье перед ВЭФ 29.08.2021
В дни ВЭФ во Владивостоке покажут якутское кино 27.08.2021
В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ 23.08.2021
Опубликована спортивная программа ВЭФ-2021 19.08.2021
Трутнев сообщил, что 51 страна уже подтвердила участие в ВЭФ 17.08.2021
Делегация Таиланда примет участие в Восточном экономическом форуме - 2021 16.08.2021
Хабаровский край представит на ВЭФ ведущие достижения региона 29.07.2021
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