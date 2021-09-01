На Восточном экономическом форуме будет представлена программа, которая позволит удешевить строительство и реконструкцию жилья на Дальнем Востоке. Об этом рассказал в интервью "РГ" зампред правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы представим на ВЭФ программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке, в рамках которой постараемся сделать жилье дешевле. Это очень непростая история - как получить более дешевый продукт мы понимаем, а как его распределять правильно, еще предстоит понять, - сообщил Юрий Трутнев. - Совсем не хочется, чтобы образовались какие-то злоупотребления. Мы сейчас, как ни странно, думаем не над тем, как дешевле построить, а над тем, как правильно это жилье распределить".

Увеличить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году планируется в 1,6 раза - до 3,3 миллиона квадратных метров.

Полностью интервью вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева читайте в ближайшем номере "Российской газеты"