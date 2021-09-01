Как наладить поставку рыбы по Северному морскому пути

В середине августа транспортный рефрижератор "Симфония" компании "Доброфлот" с 3000 тонн тихоокеанского лосося на борту отправился в шестую ежегодную экспедицию по Северному морскому пути (СМП).

В компании подчеркивают: при правильной организации процесса использование Севморпути наиболее выгодно и удобно при транспортировке тихоокеанской рыбы в западные регионы страны непосредственно из районов промысла. Пользуясь этим маршрутом, "Доброфлот" доставил более 20 000 тонн грузов.

"При доставке по железной дороге рыба перегружается минимум 2-3 раза - неизбежно происходит ее повреждение, возникают риски потери температурного режима. При доставке через СМП этих проблем нет. Непрерывность холодовой цепочки на всем пути следования от промысла до потребителя обеспечивает высокое качество рыбы. Тихоокеанская рыба прибывает в западные регионы страны непосредственно из районов промысла. За счет этого мы снижаем транспортно-логистические издержки и сроки перевозки, а значит, сохраняем не только качество, но и привлекательную для потребителя цену", - объясняет управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.

Компанию можно назвать одним из первопроходцев СМП. Также в 2019-2020 годах более пяти тысяч тонн рыбопродукции из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург доставили атомными контейнеровозами. Но даже все эти объемы вместе - капля в море, особенно учитывая, что на Дальнем Востоке ежегодно добывают примерно 3,5 миллиона тонн рыбы - примерно 70 процентов общероссийского улова.

Руководители отраслевых объединений согласны, что СМП и планы перевозки по нему, например, углеводородов важны для государства как в политическом, так и в экономическом аспекте. Однако уповать на то, что северная трасса решит еще и проблему рыбной логистики, сейчас точно не стоит.

Непрерывность холодовой цепочки на всем пути следования по Севморпути от промысла до потребителя обеспечивает высокое качество рыбы

"Есть очень много "но", которые, на мой взгляд, пока невозможно разрешить, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Что делать с уже сформировавшейся логистикой? Где взять суда необходимого класса? Удовлетворит ли рыбаков стоимость доставки? Окажутся ли готовы порты, которые находятся на другой стороне Севморпути, принимать рыбопродукцию, а ретейлеры - покупать?"

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов предлагает обратить внимание на то, в каком состоянии находится транспортная инфраструктура. По его словам, за последние 25 лет не была построена ни одна новая рефрижераторная секция. Весь парк не просто старый, а очень старый, секции списывают десятками в год.

"Нужно строить фитинговые платформы и рефрижераторные контейнеры. Их, как и обычных контейнеров, в условиях пандемии не хватает во всем мире. Еще несколько лет назад президент РФ давал распоряжение рассмотреть возможность их изготовления на территории нашей страны, но оно не было выполнено", - напоминает он.

Сейчас рыбаки видят перспективу в автоперевозках, которые можно развивать благодаря расширению сети дорог. В Приморье, например, начала работу компания, которая возит продукцию из Владивостока в центр и на запад страны. Георгий Мартынов утверждает, что доставка по железной дороге и автотранспортом сопоставима по цене.

По мнению Владимира Галицына, говорить о налаживании постоянных поставок рыбы Севморпутем можно будет тогда, когда движение по нему станет системным, трафик - регулярным.

"Речь о том, чтобы в перспективе перевозить Севморпутем до 80 миллионов тонн грузов. Количество рыбы, которую можно отправлять с Камчатки, составит около 1,2 миллиона тонн, что не так уж и много. Так что делать ставку на это невыгодно. Должен быть системный подход, и, если будут другие грузы, наладится движение, рыба пойдет сама без всяких уговоров", - подытоживает он.

Прямая речь

Сергей Лелюхин, гендиректор компании "Дальневосточный аукционный рыбный дом":

- Биржевые торги способны решить вопрос с поиском покупателей, которые находятся в другой точке СМП. Представьте, пойманную на Дальнем Востоке рыбу загружают на атомоход, привозят в порт Санкт-Петербурга, Архангельска или Мурманска и выкладывают в холодильник. Она не продана, может лежать очень долго, а за хранение, как и за доставку, платит рыбак. Я предложил реализовывать сырье по форвардным или фьючерсным контрактам. В этом случае оно будет продано еще до того, как покинет порт отправки, и у рыбака не станет "болеть голова" из-за дополнительных расходов. В прошлом году аукционный дом обратился в правительство Камчатского края с предложением шире внедрить этот механизм, однако ответного энтузиазма мы не встретили. По моему мнению, власти должны быть заинтересованы в торговле морепродукцией через биржу.