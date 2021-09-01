Путешествовать по собственной стране россиянам зачастую непросто не только из-за внушительных расстояний, но и из-за стоимости билетов. Решить эту проблему призваны чартерные туры, которые постепенно запускают в разных регионах. Среди них два дальневосточных направления.

Летом прошлого года федеральный туроператор TUI Россия, Ростуризм и правительство Республики Бурятия впервые запустили чартеры на Байкал из Москвы и Екатеринбурга. Маршрут оказался таким востребованным, что уже через полгода программу продлили на зимний сезон. А в июне 2021 года самолеты с туристами из столицы полетели в Бурятию вновь. В этот раз программа продлится до 23 сентября.

"Мы отработали четкие стандарты обслуживания туристов при приеме и размещении, чтобы все было быстро и комфортно для них. Чартерная программа задает определенную высоту в качестве турпродукта и в самом обслуживании туристов, - уверены в министерстве туризма Бурятии. - Хочется отметить, что активно вовлекается местное население. Жители прибрежных поселений Байкала уже переориентировались на работу с туристами чартеров - приобретают лодки, снегоходы, создают новые экскурсии и услуги для туристов".

Минимальная стоимость тура на девять дней при двухместном размещении, включающая перелет, проживание, трансфер, завтраки и небольшую экскурсионную программу, - 35 тысяч рублей. Можно также приобрести более дорогие пакеты с расширенной программой или докупить дополнительные экскурсии на месте.

Туристы могут увидеть знаменитое на весь мир озеро Байкал, прекрасное и летом, и зимой, посмотреть на байкальских нерп, побывать на острове Ольхон, искупаться в термальных источниках. Кроме того, жителям западных регионов предлагают узнать больше о местной культуре, посетив тибетский центр здоровья, шаманский центр "Тэнгэри", старообрядческие деревни и Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России. И это еще далеко не вся программа!

В минтуризма Сахалина отмечают, что остров всегда вызывал интерес у жителей материка, но не все понимали, как туда оптимальнее добраться

"Мы в восторге от Байкала, много всего пришлось сделать в первый раз в своей жизни именно здесь. Все кажется новым и необычным, - признается Мария Агибалова из Екатеринбурга. - Познакомились с бурятской культурой и традициями, очень понравилась местная кухня. Попробовали впервые омуля, буузы, тарасун, арбин и другие блюда национальной кухни. Впечатления самые яркие".

Еще один дальневосточный регион, который стал ближе для жителей центральных регионов России - Сахалинская область. Здесь чартерную программу впервые запустили в июле этого года.

"Чартеры из Москвы на Сахалин стали пользоваться большой популярностью. Когда мы встречали первый такой рейс, некоторые туристы сбегали с трапа с криками, что мечта сбылась, - улыбается представитель Министерства туризма Сахалинской области Юлия Кривошеина. - Программу оператор разрабатывал совместно с минтуризма и правительством региона. Мы помогали, например, определиться с маршрутами".

В региональном минтуризма отмечают, что остров всегда вызывал интерес у жителей материка, но не все понимали, как туда добраться. А главное - многих отпугивали высокие цены. Поэтому был разработан понятный и доступный продукт, рассчитанный на гостей с самым разным доходом.

Цена тура из Москвы в Южно-Сахалинск стартует от 28 тысяч рублей за человека при двухместном проживании в трехзвездочном отеле. Включены перелет, гостиница, обзорная экскурсия по городу и вечерняя поездка в село Пригородное, питание не входит. В более дорогих пакетах больше экскурсий.

Вскоре сахалинцы, радушно встречавшие гостей на острове, попросили запустить и "зеркальные" туры. "Мы видели, как в соцсетях дальневосточники пишут, что не только к ним должны доступно путешествовать жители Центральной России, - рассказывает представитель туроператора Ольга Иванова. - Они тоже хотели бы приехать в столицу и познакомиться с ее достопримечательностями. Мы постарались предоставить такую возможность".

Туры в Москву оказались дороже - от 40 800 рублей. Зато, кроме перелета, трансфера и экскурсий гостям предлагают завтраки в гостинице. Дальневосточники смогут прогуляться по столичным улицам: зайти на Красную и Манежную площади, ВДНХ, в Музей космонавтики и храм Христа Спасителя. "Мы расписали даты до сентября, пока дети на каникулах и у большего числа людей есть возможность путешествовать", - говорит Ольга Иванова.