Сахалин намерен стать углеродно-нейтральным

С 2022 года Сахалинская область планирует начать продажу углеродных единиц. Чтобы стать таким продавцом, регион готовится к реализации проекта по достижению углеродной нейтральности.

По Парижскому соглашению о климате для снижения парникового эффекта необходимо уменьшать углеродный след от хозяйственной деятельности. Производители, которые не могут этого сделать, вынуждены приобретать углеродные единицы у тех, кто успешно сократил выбросы на своей территории.

"Мы вышли с инициативой начать эксперимент с нашей области и намерены достичь углеродной нейтральности островов в 2025 году, - сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Прежде всего мы должны уйти от дизельных и мазутных котельных и полностью газифицировать область. Эту задачу решаем совместно с "Газпромом", соответствующее соглашение уже есть. В планах - к 2025 году перевести на газ 145 котельных. До Курил трубопроводы, конечно, не дотянутся, но отдаленные уголки региона - 15 процентов потребителей - переведем на сжиженный природный газ. У нас есть малотоннажный завод, который поставляет СПГ на внутренний рынок, строится еще один".

Еще один шаг к безуглеродному статусу - перевод техники, автомобилей, общественного транспорта на экологические виды топлива. На Сахалине открывают газовые и электрические заправки, поддерживают бизнес и автолюбителей, которые участвуют в этом процессе. Частным владельцам компенсируют до 150 тысяч рублей за переоборудование бензиновых машин. Поставлена планка: в 2025 году в области должно быть 100 тысяч единиц транспортных средств, использующих природный газ, и 10 тысяч - электрических. Это не менее половины всего автопарка. Заработает тысяча зарядных электростанций. "Новую технику мы закупаем только газомоторную. Обновляем автобусный парк Южно-Сахалинска, общественный транспорт станет работать на топливных элементах, электрической и газовой тяге", - пояснил глава региона.

На Сахалине и Курилах отличные природные условия для выработки энергии на основе возобновляемых источников - солнечных, геотермальных, приливных, ветряных, а также малых ГЭС. К 2025 году их доля в общем объеме производства энергии должна составить не менее 15 процентов.

Важным элементом декарбонизации станет формирование на Сахалине водородного кластера

Нефтегазовые компании, работающие на Сахалине, готовы поддержать тренд на снижение углеродного следа. "Газпром", "Роснефть", Shell, ExxonMobil, "Сахалин Энерджи" повысили эффективность добычи и перекачки газа и нефти, уменьшили затраты энергии на это и стали одними из лидеров в области снижения углеродного следа среди энергетических гигантов.

Например, "Сахалин Энерджи" разработала комплексную стратегию "Экологичный СПГ". Компания также осваивает новое рыночное направление, связанное с использованием углеродных кредитов. К ее долгосрочным планам относится формирование на рынке премиального продукта - углеродно-нейтрального СПГ.

"Эксон Нефтегаз Лимитед" тоже минимизирует выбросы парниковых газов при выполнении операций в рамках проекта "Сахалин-1". Внедряются технологии, которые позволяют снижать объемы сжигания газа на факеле, использовать возможности когенерации, переходить на эксплуатацию оборудования, работающего на газе.

Важным элементом декарбонизации станет формирование водородного кластера. Он включает три основные части. Во-первых, завод по производству водорода из природного газа. Проект уже готов, определены инвесторы - Air Liquide и "Росатом". Сейчас идет стадия предварительного технико-экономического анализа.

Во-вторых, водородный парк. Есть растущий интерес к этому блоку кластера со стороны компаний, которые ищут условия для отработки технологий, прежде всего в транспорте и ЖКХ. Основой парка станет малотоннажное производство водорода и система водородных заправок. Первым резидентом парка должен стать проект "Водородный поезд". Еще в 2019 году "Росатом" подписал соглашение с властями островного региона, РЖД и "Трансмашхолдингом" о сотрудничестве по запуску такого состава на острове. Сахалинская железная дорога не связана напрямую с материковой, поэтому она - удобный плацдарм для эксперимента. Среди других резидентов могут быть компании, занимающиеся производством источников энергии автономной генерации, гибридных энергетических установок и других.

В-третьих, центр компетенций для обучения специалистов работе с новыми технологиями. Его открыли на базе СахГУ совместно с "Газпромом", и в сентябре начала занятия первая группа, обучающаяся водородным технологиям. "Мы хорошо понимаем перспективы региона, связанные с производством, экспортом и развитием внутреннего потребления водорода, поэтому активно занимаемся водородным кластером по всем направлениям", - подчеркнул Валерий Лимаренко.