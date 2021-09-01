Темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке опережают среднероссийские

Регионы Дальнего Востока и Арктики обладают огромным экономическим потенциалом, развитие которого определено одной из важнейших стратегий правительства России.

О том, какие задачи поставлены перед Минпромторгом России и как они решаются, "РГ" рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Алексей Сергеевич, какие отрасли промышленности на Дальнем Востоке и в Арктике развиваются наиболее активно?

Алексей Беспрозванных: Пять последних лет рост промпроизводства на Дальнем Востоке опережал общероссийский показатель в два раза. Безусловно, пандемия внесла коррективы - произошло снижение индекса промышленного производства. Но экспортеры ДФО на 33 процента увеличили поставки в страны СНГ. Многие высокотехнологичные отрасли в целом по ДФО выросли более чем на 10 процентов. Особое внимание мы сегодня уделяем развитию судо- и авиастроения. Выстраиваем систему углубленной переработки древесины, прежде всего в Архангельской области. Мы видим потенциал использования в Арктике технологий деревянного домостроения. Важный проект освоения ресурсной базы Арктики - строительство Баимского ГОКа на Чукотке.

Перспективы есть и в развитии инфраструктуры для переработки, хранения и транспортировки рыбной продукции. Минпромторг в своей части осуществляет контроль за выполнением инвестпроектов по строительству рыбзаводов. За последние три года завершен 21 такой проект, из них 11 - в ДФО. Оборудование для рыбных заводов у нас производят восемь компаний. Выпускаемая ими техника позволяет закрыть основные этапы цикла переработки разных видов рыб и при этом существенно дешевле импортных аналогов. Яркий пример - береговой завод в Камчатском крае, построенный предприятием "Заря", где объем российского оборудования в линии составляет более 80 процентов. Для производства рефрижераторных контейнеров мы поддержали компанию "Омсктрансмаш" субсидией на НИОКР. Изготовлена опытная партия рефконтейнеров, идет подготовка промплощадки для их производства. В этом году планируется выпустить около 200 единиц, а в дальнейшем увеличить объем до 500 единиц в год. "Уралвагонзавод" также сертифицировал автономный рефрижераторный вагон, в котором может осуществляться доставка на дальние расстояния. До конца года предприятие намерено произвести около 250 таких вагонов.

Пандемия внесла коррективы, но многие высокотехнологичные отрасли в целом по ДФО выросли более чем на 10 процентов

Какие проекты поддерживает на Дальнем Востоке Фонд развития промышленности? Какие еще меры господдержки предусмотрены для региона?

Алексей Беспрозванных: Фонд предлагает российским предприятиям займы под один и три процента годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей. Программа "Приоритетные проекты" позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции. В дополнение к этому в половине регионов Дальнего Востока действуют региональные фонды развития промышленности. Есть и возможность получить совместный федерально-региональный заем по программе "Совместные проекты в соотношении 70 процентов федеральный ФРП на 30 - региональный. На сегодня ФРП профинансировал в шести дальневосточных регионах проекты в разных отраслях и различного масштаба - от деревообработки и выпуска стройматериалов до сложных высокотехнологичных производств турбинных лопаток и вертолетов.

Так, ААК "Прогресс" с займом ФРП на 750 миллионов рублей готовится запустить производство новейшего среднеразмерного вертолета Ка-62. На площадке "РФП Древесные гранулы" с займом ФРП на 500 миллионов рублей построено современное предприятие по выпуску пеллет объемом 90 тысяч тонн в год. Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат с помощью займа ФРП на 470 миллионов рублей модернизирует целлюлозно-картонное производство и увеличит объемы выпуска тарного картона.

Для нескольких регионов Дальнего Востока уже доступен механизм специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Такие контракты интересны прежде всего крупному бизнесу. Так, в рамках первой версии СПИКа предприятие "Мазда Соллерс" запустило производство двигателей и новых моделей автомобилей на собственном предприятии в Приморском крае.

В прошлом году объем производства в судостроительной отрасли Дальнего Востока увеличился на 12 процентов, в основном за счет гражданской продукции - этот сегмент вырос почти в полтора раза. Также приняты важные решения для кардинального расширения нашего рыбопромыслового флота. На верфях Дальнего Востока размещены заказы на строительство 21 судна на общую сумму 23,6 миллиардов рублей. На эти цели будет выделено 240 миллионов рублей из Резервного фонда правительства.

Для круглогодичной проводки по Севморпути формируется группировка атомных ледоколов

Мы начали субсидировать часть затрат на строительство крупнотоннажных судов в прошлом году почти на 5 миллиардов рублей и с начала этого года выдали еще более 7 миллиардов. Планируется, что до конца года ССК "Звезда" заложит 12 новых судов, завершит строительство 3 танкеров и головного многофункционального судна снабжения.

Какие промышленные проекты планируются и реализуются в Арктическом регионе?

Алексей Беспрозванных: Минпромторг задействован в 23 проектах из плана по реализации Стратегии развития Арктической зоны. Конечно, продолжим разработку оборудования для освоения шельфа. К концу года завершаем НИОКРы по основным элементам комплекса морской сейсморазведки. Итоговый продукт ничем не уступает существующим иностранным аналогам. Завершена разработка первоочередных компонентов системы подводной добычи.

По судостроению для Арктики минпромторг субсидирует строительство на судостроительном комплексе "Звезда" 15 судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2". Там же планируется строительство 12 танкеров "Афрамакс" на двухтопливной энергоустановке, следуя новым международным экологическим стандартам работы в Арктике.

Для круглогодичной проводки по Севморпути формируем группировку атомных ледоколов. Головное судно проекта 22220 ("Арктика") передано "Атомфлоту" осенью прошлого года. В этом году произойдет сдача первого серийного ледокола ("Сибирь"). Еще три ледокола должны быть построены до 2026 года. Также начали строить атомный ледокол "Лидер". Головное судно должны получить до конца 2027 года.

Под арктические проекты разработано более 20 марок хладостойкой, высокопрочной стали. Наши металлурги первыми в мире научились плавить сталь улучшенной хладостойкости для газопроводов, с повышенным сопротивлением распространению трещины. Также начинаем разработку для Арктики уникального радионавигационного комплекса. Он будет работать автономно от глобальных навигационных спутниковых систем, уязвимых к помехам.