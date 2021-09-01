Трутнев: Финансовая модель единой Дальневосточной авиакомпании уже посчитана

Решение о финансировании единой Дальневосточной авиакомпании будет принято на днях. Об этом сообщил "РГ" зампред правительства РФ, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Решение о финансировании авиакомпании в 2022 и последующих годах может быть принято после того, как мы точно определимся по сумме затрат. На днях пройдет обсуждение, мы планируем окончательно определиться с размером субсидии с учетом обновления авиапарка. Понятно, что компания хочет больше государственных денег. Мы должны сбалансировать все так, чтобы она получила их достаточно для открытия новых рейсов и установки доступных цен на авиабилеты, но в то же время не избыточно. Финансовая модель уже посчитана, тем не менее, точка в этом вопросе пока не поставлена правительством", - отметил он.

Создание единой Дальневосточной авиакомпании позволит удвоить пассажиропоток на Дальнем Востоке за последующие пять лет. Чтобы через пять лет авиакомпанией в год могли пользоваться более 2 миллионов человек, добавил Трутнев. Авиаперевозки будут осуществляться из 410 населенных пунктов по 535 социально-значимым маршрутам, среди них 66 - межрегиональных и 469 - местных. Перечень этих маршрутов был составлен регионами.

"Не определен механизм приобретения новых судов, а их, ни много ни мало, 45. На покупку нужны немалые деньги, которые дадут мощный толчок развитию отечественного авиастроения. Сейчас рассматриваются два механизма покупки - напрямую у авиапроизводителей и через лизинговую компанию. Я считаю, что тратить деньги еще и на прибыль лизинговой компании не надо", - говорит вице-премьер.

Сейчас запущено 20 новых межрегиональных маршрутов. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,58 миллиарда рублей. В этом году будет осуществлено 1780 рейсов и перевезено более 100 тысяч пассажиров.

Полностью интервью вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева читайте в ближайшем номере "Российской газеты".