Трутнев: Новые города должны создаваться в центрах экономического роста

Тех, кто решится осваивать Курильские острова, освободят не только от налогов, но и от проверок. О том, какие еще меры поддержки бизнесу готовят на Дальнем Востоке, новых городах-миллионниках в регионе и ожиданиях от Восточного экономического форума в интервью "Российской газете" рассказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Что вы думаете об инициативе построить на Дальнем Востоке новые города-миллионники?

Юрий Трутнев: Важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель - индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов.

Кстати, в некоторых городах этот процесс явно сдвинулся с мертвой точки. Уже есть возможность сравнивать. Меняется Южно-Сахалинск, меняется Якутск. Это не значит, что им не надо помогать. Поэтому мне кажется, что востребована прежде всего реновация существующих городов.

Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под нее 101,7 млрд рублей. Будет построено и отремонтировано полторы тысячи объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов.

Надо привести в порядок качество городской среды во всех столицах регионов Дальнего Востока

Новые города должны создаваться в центрах экономического роста. Людей надо обеспечивать и жильем, и работой. Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома Восточный. Строится жилье работников судоверфи "Звезда" и Амурского газоперерабатывающего завода.

Важно не только строить новые кварталы, но и приводить в порядок уже существующие дворы. Сейчас мы запланировали, что найдем средства на первую тысячу дворов. Это будет стоить порядка 7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь.

Вы анонсировали создание на Курилах практически полного офшора - налоги с нового бизнеса в течение 10 лет не будут взимать. Когда будут приняты окончательные решения?

Юрий Трутнев: Ряд обсуждений по Курилам в правительстве уже состоялся. Основные решения о подготовке нового преференциального режима приняты. Сейчас будем готовить их вместе с минфином. Я очень хочу, чтобы этот преференциальный режим стал шагом вперед в поддержке экономики страны и освоении Курильских островов.

Мне очень хотелось бы, чтобы мы не ограничились только налоговыми преференциями, но и поработали с административными режимами. Сейчас обсуждаем этот вопрос с бизнесом. Одно из предложений от бизнеса - пока предприятия не будут платить налоги, их и проверять не надо. Вот если мы такой режим сделаем, то это будет прорыв. Но пока мы в правительстве это еще не обсуждали.

Идеи по развитию Курильских островов вызвали неоднозначную реакцию в японских СМИ. Не уменьшит ли это приток японских инвестиций?

Юрий Трутнев: Меня радует, что в японских СМИ реакция неоднозначная. Там много людей, которые понимают, что будущее отношений между нашими странами не в том, чтобы вернуться на более чем 70 лет назад и что-то переиграть, а в экономическом сотрудничестве и добрососедских отношениях. Поэтому меня реакция - а я понимал, что она будет - не напрягла, а скорее внушила некоторый оптимизм. Я очень надеюсь на то, что японцы будут вместе с нами развивать экономические проекты, потому что новый режим на Курилах мы делаем в том числе и для них. Но, конечно, мы не будем отбирать инвестиции по национальному признаку. Это российская земля, и мы ждем здесь как отечественных предпринимателей, так и иностранных инвесторов.

Объем всех затраченных на развитие Дальнего Востока средств - все виды поддержки в строительстве инфраструктуры, налоговые льготы и т.п. - составляет 81 млрд рублей. А налогов, даже с учетом всех преференций, от новых предприятий собрано уже 123 млрд рублей. У нас особые экономические режимы окупились за три года и уже дали полуторакратную прибыль. Я, честно говоря, мало знаю таких проектов в экономике, которые могли бы дать сопоставимый результат. Мы смело можем говорить о том, что экономическое развитие выгодно. Это не просто траты бюджетных средств, это проекты с высокой рентабельностью и с короткими сроками окупаемости. Поэтому нам надо делать следующий шаг в поддержке экономики.

Как еще будут улучшаться меры поддержки бизнеса на Дальнем Востоке - новые режимы, особые зоны?

Юрий Трутнев: Все преференциальные режимы надо совершенствовать, но если еще снизить налоги, мы ударим по бюджетной окупаемости. А все-таки хотелось бы всегда быть в плюсе, чтобы инвестиции приносили пользу экономике России, а не только инвесторам.

Конечно, есть трудности с поддержкой инвестпроектов. Одна из главных - количество проектов стало таким, что на финансирование инфраструктуры нужен совсем другой объем денег. Изначально мы помогали крупным проектам, ради которых есть смысл строить инфраструктуру, которая, естественно, используется и для развития окружающих населенных пунктов. Но сейчас этих денег абсолютно недостаточно, поэтому один из механизмов, который будет презентован на ВЭФ, это дальневосточная концессия. С ее помощью мы будем предлагать инвестору самому строить инфраструктуру, а потом будем в течение десяти-двадцати лет ее выкупать, возвращая инвестору деньги.

Плюсов здесь много. Во-первых, инвесторы строят сами для себя и постараются уложиться в приемлемые сроки, затратив минимум ресурсов. Во-вторых, так у нас есть возможность сложить ассигнования программы за весь этот срок. Если взять двадцать лет, то это уже совершенно другая сумма, в рамках которой мы можем поддержать большое количество проектов.

В ДФО практически половина инвестиций приходится на Приморье, разрыв с теми же Бурятией или Забайкальем гигантский. Как его сократить и привлечь туда инвесторов?

Юрий Трутнев: Преимущества у регионов остаются в любом случае, просто у каких-то их всегда будет больше, у каких-то меньше. Приморье - ключевая территория для Дальнего Востока, такой логистический перекресток.

Преференциальные режимы мы создаем для всех территорий, у нас нет обделенных регионов. Когда к ДФО присоединились Бурятия и Забайкальский край, они получили значительные средства в рамках социальной программы, только для модернизации социальной инфраструктуры им было предоставлено порядка 16,5 млрд рублей. Также Бурятия и Забайкалье получили и другие инструменты, которые работали на Дальнем Востоке, например возможность создавать ТОРы. Так вот Забайкалье с значительным отрывом опередило Бурятию по количеству привлеченных инвестиций: практически в три раза - 74 млрд рублей против 27 млрд. А Забайкалье совсем не простая территория, ничего там легко не дается.

Мне кажется, причина в работе региональных команд. И соревнование по привлечению инвестиций между ними мне кажется правильным. Это же не раздача всем поровну, это работа конкретных людей плюс преимущества, связанные с логистическими возможностями, с наличием инфраструктуры, природных ресурсов. И люди имеют возможность и полное право судить о том, как работают региональные команды. Мы, когда собираемся с губернаторами, каждый раз об этом говорим - мы ничего в тайне держать не будем, по тому, что происходит в регионе, люди судят об эффективности вашей работы.

Одна из сложных тем - транспортная доступность Дальнего Востока. Принято ли решение о финансировании Единой дальневосточной авиакомпании?

Юрий Трутнев: Начну с того, для чего мы создали Единую дальневосточную авиакомпанию. Цель - сделать авиаперелеты для дальневосточников более доступными. Пока в планах - удвоить пассажиропоток за последующие пять лет. Чтобы через пять лет авиакомпанией в год могли пользоваться более 2 млн человек. Авиаперевозки будут осуществляться из 410 населенных пунктов Дальнего Востока по 535 социально значимым маршрутам, среди них 66 - межрегиональных и 469 - местных. Перечень этих маршрутов был составлен регионами. Сейчас запущено 20 новых межрегиональных маршрутов. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,58 млрд рублей. Это в том числе позволило удешевить стоимость билетов. В этом году будет осуществлено 1780 рейсов и перевезено более 100 тысяч пассажиров.

Решение о финансировании авиакомпании в 2022 г. и последующих годах может быть принято после того, как мы точно определимся по сумме затрат. На днях пройдет обсуждение, мы планируем окончательно определиться с размером субсидии с учетом обновления авиапарка. Понятно, что компания хочет больше государственных денег. Мы должны сбалансировать все так, чтоб она получила их достаточно для открытия новых рейсов и установки доступных цен на авиабилеты, но в то же время не избыточно. Финансовая модель уже посчитана, тем не менее точка в этом вопросе пока не поставлена правительством.

Значительная часть повестки Восточного экономического форума уделена в этом году соцполитике. Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС

Как будет обновляться ее авиапарк?

Юрий Трутнев: Не определен механизм приобретения новых судов, а их ни много ни мало 45. На покупку нужны немалые деньги, которые дадут мощный толчок развитию отечественного авиастроения. Сейчас рассматриваются два механизма покупки - напрямую у авиапроизводителей и через лизинговую компанию. Я считаю, что тратить деньги еще и на прибыль лизинговой компании не надо.

Другой проблемный вопрос - строительство жилья. Рассматриваются варианты регулирования стройотрасли в регионе? Ранее речь шла о создании отдельной системы преференций для строительной отрасли в регионе - есть ли уже какие-то наработки?

Юрий Трутнев: Задача по увеличению объемов строительства поставлена не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. И ее с успехом решает мой коллега - вице-премьер Марат Хуснуллин. Многое из того, что он делает, абсолютно правильно. Упрощаются процедуры экспертиз, получения разрешений на строительство, уходит бюрократия. Это, несомненно, скажется на цене жилья.

Но есть и наши наработки. Мы представим на ВЭФ программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке, в рамках которой постараемся сделать жилье дешевле. Это очень непростая история - как получить более дешевый продукт мы понимаем, а как его распределять правильно, еще предстоит понять. Совсем не хочется, чтобы образовались какие-то злоупотребления. Мы сейчас, как ни странно, думаем не над тем, как дешевле построить, а над тем, как правильно это жилье распределить.

Особые экономические режимы окупились за три года и уже дали полуторакратную прибыль. В экономике мало проектов, которые могли бы дать сопоставимый результат

А какие есть идеи?

Юрий Трутнев: Как выстроить экономический процесс строительства, я хорошо понимаю. А здесь процесс социальный, он сложнее и подчиняется совсем другим законам. Пока не придумали ничего умнее, как в программе "Дальневосточный гектар": кто встал в электронную очередь, тот и получит в порядке набора заявлений. Если у ваших читателей возникнут более умные предложения, буду им глубоко благодарен. Есть предложения выделить льготные категории - врачи, учителя. Откровенно скажу - я пока ответа на этот вопрос до конца не знаю.

Как думаете, помогут ли предлагаемые меры поддержки изменить облик городов? Пока многие города Дальнего Востока малопривлекательны и для туристов, и для жителей.

Юрий Трутнев: Это разные задачи. Если говорить о снижении стоимости жилья - это одна задача. Если говорить о благоустройстве облика городов - это задача совсем другая. На нее нужно гораздо больше денег. Но мы будем этим заниматься. Сейчас принято решение о благоустройстве тысячи дворов по всей территории Дальнего Востока. Тогда изменения люди точно почувствуют.

Программа "Дальневосточная ипотека" привела к буму заявок на жилищные кредиты. Позволит она закрепить молодежь в ДФО?

Юрий Трутнев: Нет такого решения, которое полностью определяет демографические и миграционные процессы. Каждый из нас, принимая решение, где жить, где работать и создавать семью, принимает во внимание целый комплекс обстоятельств, которые просто не свести к 1-2 факторам. Чтобы решить вопрос оттока населения, надо строить новые предприятия с высокопроизводительными высокооплачиваемыми рабочими местами, давать людям возможность приобретать на выгодных условиях жилье, получать землю с помощью программы "Дальневосточный гектар". Надо перестроить города, сделать их благоустроенными и современными, привести в порядок дороги, улучшить здравоохранение, образование. Вот когда все это будет сделано, москвичи будут пытаться купить квартиру во Владивостоке. Но пока еще надо поработать. Одного рецепта не существует, но мы будем советоваться с людьми и терпеливо искать новые решения и претворять их в жизнь.

Ключевой вопрос

Какие ожидания от Восточного экономического форума в этом году с учетом прошлогоднего пропуска?

Юрий Трутнев: Для Дальнего Востока форум - это всегда шаг вперед. На нем всегда принимаются прорывные для развития региона решения. Благодаря этому меняется экономический уклад Дальнего Востока. Но этот форум новый по содержанию, он не только про экономику, значительная часть повестки ВЭФ уделена социальной политике - созданию лучших условий для жизни дальневосточников.

Форум проходит в непростое время. Не боитесь, что будет меньше участников из-за рубежа?

Юрий Трутнев: Я горжусь тем, что ВЭФ пользуется популярностью в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это значит, что мы сохранили правильную тональность - нам удалось сделать форум интересным. Это не формальное мероприятие, люди понимают, что сюда надо приехать, чтобы многое узнать и получить с точки зрения дальнейшего движения.

На ВЭФ-2019 были делегации из 65 стран. Сейчас пандемия, но на ВЭФ-2021 уже заявились 66 стран. Мы превысили планку, которая была два года назад, и у нас есть все основания говорить о том, что по количеству иностранных делегаций этот форум будет рекордным.

Пандемия серьезно повлияла на весь мир. Возобновится ли активное общение с иностранными инвесторами?

Юрий Трутнев: 2020 год был непростым. Дальневосточная продукция была всегда экспортоориентирована с учетом наличия рынка сбыта в страны АТР. Но в 2020-2021 годах мы столкнулись с ограничениями в поставках продукции на традиционные рынки. Снижение экспорта по отдельным позициям достигало 70%. Но мы из этой ситуации выходим. Рынок переориентируется на поставки в другие страны и центральную Россию. На это потребовались дополнительные средства и время, но в целом экспорт из регионов ДФО сельхозпродукции и рыбы восстановился.

Главной темой форума стали "новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". О чем речь?

Юрий Трутнев: Мир стремительно меняется, любой внимательный человек не может не обратить на это внимание. Прежде всего из-за пандемии коронавируса. Представить себе, что мы будем ходить в масках и общаться онлайн, еще два года назад было бы тяжело. Это сказалось на характере международных отношений, товарообороте, туризме и многих других сторонах нашей жизни. Не говоря уже о том, что возникли целые новые индустрии, связанные с борьбой с коронавирусом, с фармацевтикой, с вакцинами.

Нельзя игнорировать климатические изменения. То, что происходит на планете, тоже все видят. Пожары, наводнения настолько всеобъемлющи по своим проявлениям, что тоже подталкивают человечество к мысли о том, что как раньше уже не будет. Нужно принимать какие-то меры. Сейчас ученые спорят о том, насколько вообще возможно остановить процесс климатических изменений, но в любом случае уже возник целый ряд трендов, связанных с зеленой энергетикой, с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Дальний Восток не стоит в стороне от этих процессов. Здесь есть большие возможности для развития. У нас есть технологии, которые не требуют переработки углеводородного сырья и учитывают изменения на энергетическом рынке.

Еще один тренд, который не чувствуется прямо сейчас, но я уверен в том, что все равно нас догонит, - это изменения на продовольственных рынках. Население планеты растет, требуется все больше питания, при этом множество людей старается обходиться без генно-модифицированных продуктов. И у нас есть территория, где можно существенно нарастить объем производства чистого продовольствия - у Дальнего Востока здесь не очень много конкурентов.

Уверен, что, как и любые кризисы, эти изменения несут не только угрозы, но и возможности. Нам надо их проанализировать, подумать о том, что может предложить Дальний Восток, и постараться выиграть у конкурентов.