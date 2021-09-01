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01.09.2021 06:33
Рубрика: Власть

Трутнев призвал привести дальневосточные города в порядок

Текст: Лидия Захарова
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал привести дальневосточные города в порядок. Об этом он заявил в преддверии Восточного экономического форума.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

"Важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель - индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. Кстати, в некоторых городах этот процесс явно сдвинулся с мертвой точки. Уже есть возможность сравнивать. Меняется Южно-Сахалинск, меняется Якутск. Это не значит, что им не надо помогать. Поэтому мне кажется, что востребована, прежде всего, реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под нее 101,7 миллиарда рублей. Будет построено и отремонтировано 1500 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов", - рассказал вице-премьер.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Социальная инфраструктура модернизируется за счет средств дальневосточной "Единой субсидии". Мероприятия Планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов реализуются по поручению президента России Владимира Путина. В рамках программы дальневосточной "Единой субсидии" уже сейчас построено 489 объектов, в том числе 11 больниц, 16 школ и детских садов, 20 объектов культуры и досуга, 32 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 804 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Закупается новое оборудование для социальных объектов.

В текущем году будут завершены работы по строительству и реконструкции более чем 130 объектов (в том числе 7 больницам, 16 фельдшерско-акушерским пунктам, 11 школам и детским садам, 33 объектам спорта, 9 объектам культуры), запланирован ремонт более 60 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

"Модернизация социальной инфраструктуры точек экономического роста регионов Дальнего Востока находится на особом контроле председателя правительства. Контроль на региональном уровне возложен на глав регионов", - подчеркнул Юрий Трутнев.

По его мнению, новые города должны создаваться в центрах экономического роста. "Людей надо обеспечивать и жильем, и работой. Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома "Восточный". Строится жилье работников судоверфи "Звезда" и Амурского газоперерабатывающего завода", - считает он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Полпреды Президента в федеральных округах Правительство Вице-премьеры ДФО

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