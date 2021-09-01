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Текст:   Василий Кошкин 
15:46 01.09.2021

В Приморье появится жилая застройка "Дальневосточный квартал"

На Дальнем Востоке появится комплексная жилая застройка "Дальневосточный квартал". Соглашение об этом подписали министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Корпорация развития Приморского края (КРПК).

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Проект "Дальневосточный квартал" предполагает предоставление застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры. Главное условие предоставление льгот - снижение стоимости жилья для дальневосточников.

"Это уникальная мера поддержки для регионов Дальнего Востока, целью которой является не только наращивание объемов ввода жилья, но и снижение его стоимости и, что особенно важно для приморчан, данная мера будет заложена в основу создания города Спутник возле Владивостока", - заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

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