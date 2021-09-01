В Приморье появится жилая застройка "Дальневосточный квартал"

На Дальнем Востоке появится комплексная жилая застройка "Дальневосточный квартал". Соглашение об этом подписали министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Корпорация развития Приморского края (КРПК).

Проект "Дальневосточный квартал" предполагает предоставление застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры. Главное условие предоставление льгот - снижение стоимости жилья для дальневосточников.

"Это уникальная мера поддержки для регионов Дальнего Востока, целью которой является не только наращивание объемов ввода жилья, но и снижение его стоимости и, что особенно важно для приморчан, данная мера будет заложена в основу создания города Спутник возле Владивостока", - заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.