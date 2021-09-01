Сбербанк ожидает рекордного роста экономики в 2021 году

Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2-4,3%, - заявил во Владивостоке первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин, прилетевший на Дальний Восток для участия в Восточном международном экономическом форуме.

Финансист добавил, что основные риски для столь значительного повышения экономического роста нынче связаны не с внутренними, а с внешними факторами.

"Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов. По нашим оценкам, текущая динамика потребительского спроса соответствует темпам роста ВВП на уровне 4,2-4,3% по итогам этого года", - поделился своими прогнозами Ведяхин.

Он добавил, что в настоящее время структура товарного потребления в стране становится все больше похожей на докризисную. Аналитики Сбера также фиксируют положительные перемены в секторе услуг, который уже вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении. Но, делает оговорку финансист, в то же время это все еще восстановительный рост после сильного падения в прошлом году.

"Я считаю, основные риски для российского экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас", - заключил Ведяхин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.