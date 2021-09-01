2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
01.09.2021 10:10
Текст: Александр Проценко

Сбербанк ожидает рекордного роста экономики в 2021 году

Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2-4,3%, - заявил во Владивостоке первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин, прилетевший на Дальний Восток для участия в Восточном международном экономическом форуме.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Финансист добавил, что основные риски для столь значительного повышения экономического роста нынче связаны не с внутренними, а с внешними факторами.

Фото: iStock
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"Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов. По нашим оценкам, текущая динамика потребительского спроса соответствует темпам роста ВВП на уровне 4,2-4,3% по итогам этого года", - поделился своими прогнозами Ведяхин.

Он добавил, что в настоящее время структура товарного потребления в стране становится все больше похожей на докризисную. Аналитики Сбера также фиксируют положительные перемены в секторе услуг, который уже вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении. Но, делает оговорку финансист, в то же время это все еще восстановительный рост после сильного падения в прошлом году.

"Я считаю, основные риски для российского экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас", - заключил Ведяхин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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На ВЭФ пройдет сессия "Здоровье детей: повышая эффективность оказания медицинской помощи" 31.08.2021
На ВЭФ пройдет сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине" 31.08.2021
Во Владивостоке открылась выставка "Третьяковка в движении" 31.08.2021
Ограничения на парковку и движение судов введут в Приморье перед ВЭФ 29.08.2021
В дни ВЭФ во Владивостоке покажут якутское кино 27.08.2021
В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ 23.08.2021
Опубликована спортивная программа ВЭФ-2021 19.08.2021
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