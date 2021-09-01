2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
01.09.2021 20:00
Текст: Ирина Дробышева

Все по плану

Российско-японское сотрудничество крепнет
В этом году российско-японскому "Плану сотрудничества для преобразования России в ведущую страну с благоприятной жизненной средой и инновационной реформы промышленности и экономики" исполнилось пять лет. Все восемь пунктов документа наполнились конкретными делами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В плане уже более 200 коммерческих проектов, примерно половина из находится на разных стадиях реализации. Конечно, не все идет гладко. Ограничения трансграничного сообщения, нестабильный курс рубля, изменчивость законодательства, санкции США прямо или косвенно затрагивают японский бизнес. Тем не менее интерес к российскому рынку сохраняется и есть реальные результаты", - рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований японо-российских отношений ДВФУ Тагир Хузиятов.

Фото: iStock
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Специально созданная платформа JPPV по привлечению японских инвестиций на Дальний Восток за три года помогла реализовать семь проектов в разных сферах экономики. Так, в Хабаровске и Якутске успешно работают построенные по японским технологиям тепличные комплексы. Объемы производства овощей и зелени в Якутске в прошлом году увеличились в 3,5 раза. Но это только начало. С участием Hokkaido Corporation в северной республике строится третья очередь тепличного комплекса "Саюри".

Еще один сельхозпроект: в январе 2020 года подписан меморандум о применении японских технологий для повышения на Дальнем Востоке производства сои, кукурузы и др. Их предполагается в больших объемах отправлять на экспорт. Это же касается продукции из рыбы и морепродуктов - выпуск будут увеличивать.

Развивается сотрудничество в производстве сжиженного газа. К "Арктик СПГ-2" подключились JOGMEC и Mitsui. Пуск первой линии запланирован на 2023 год. Включение Дальнего Востока здесь прямое: во-первых, понадобится перевалочный хаб на Камчатке, а во-вторых, верфь "Звезда" в Приморье будет строить газовозы ледового класса. Перспективным направлением сотрудничества в Арктике японцы считают и запуск регулярной контейнерной линии.

Российско-японские проекты направлены на создание перерабатывающих мощностей

А в приамурском Сковородино российская группа ЕСН и Marubeni Corporation создают завод по производству метанола. Объем инвестиций в его первую очередь - 55 миллиардов рублей. В декабре 2020 года участники проекта подписали экспортный контракт.

Есть подвижки и в области энергетики: японская ветроустановка успешно протестирована в климатических условиях Усть-Камчатска, уже заключен первый коммерческий контракт. По аналогичному варианту развивается сотрудничество в Тикси (Якутия).

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Отдельный пункт - деревообработка. В Приморье реализуются проекты индивидуального домостроения, в том числе деревянного. А в октябре 2020 года в Амурске (Хабаровский край) завершилось строительство завода мощностью 90 тысяч тонн пеллет в год. Экспорт гранул скоро начнется.

Работа продолжается. "Мы поддерживаем российско-японские проекты, направленные на создание перерабатывающих мощностей и увеличение объемов экспорта, в том числе в рыбоперерабатывающей промышленности, - заметил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. - Сейчас есть уникальная возможность совместно создать новые торговые контрактные цепочки".

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