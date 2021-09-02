До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами

В этом году будет завершено строительство 29 объектов отрасли по обращению с отходами, сообщил "РГ" во время Восточного экономического форума руководитель ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, из 1100 объектов, предусмотренных федеральной схемой объектов инфраструктуры обращения с отходами, пока готовы только 150. Еще почти три десятка постоят в этом году.

"Они создаются на деньги региональных операторов, инвесторов, - сказал Буцаев. - С этого года ППК РЭО начал оказывать меры финансовой поддержки создания объектов инфраструктуры. Уже предоставлено 2,9 млрд рублей, до конца года эта сумма увеличится до 7 млрд рублей. Они будут вложены в 13 объектов, строящихся в 11 регионах, общей мощностью переработки свыше 4 млн тонн отходов".

Всего отрасль смогла привлечь около 30 млрд рублей прямых инвестиций, а совокупный объем сделанных вложений превышает 50 млрд рублей, добавил глава ППК РЭО. В основном инвестиции идут в объекты по сортировке и обработке отходов, где есть источник их возврата - тариф граждан. Объекты утилизации пока не столь привлекательны, но после того как заработает инструмент расширенной ответственности производителей, деньги туда тоже пойдут, считает Буцаев.