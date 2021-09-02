Электронная трудовая книжка улучшит качество обучения в вузах

Электронная трудовая книжка позволит отслеживать качество образования. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты населения Антон Котяков на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда" Восточного экономического форума.

Минтруд совместно с Минпросвещения и Минобразования выстроил систему контроля за трудоустройством выпускников. Сделать это позволяет электронная трудовая книжка.

"Мы можем каждого конкретного выпускника увидеть после завершения вуза или среднего профессионального образовательного учреждения - где он трудоустроился", - рассказал министр. Это позволяет понять, насколько эффективна образовательная программа в том или ином учебном заведении, и при необходимости скорректировать ее.