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Экономика
02.09.2021 05:54
Текст: Марина Трубилина

Электронная трудовая книжка улучшит качество обучения в вузах

Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Электронная трудовая книжка позволит отслеживать качество образования. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты населения Антон Котяков на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда" Восточного экономического форума.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Минтруд совместно с Минпросвещения и Минобразования выстроил систему контроля за трудоустройством выпускников. Сделать это позволяет электронная трудовая книжка.

"Мы можем каждого конкретного выпускника увидеть после завершения вуза или среднего профессионального образовательного учреждения - где он трудоустроился", - рассказал министр. Это позволяет понять, насколько эффективна образовательная программа в том или ином учебном заведении, и при необходимости скорректировать ее.