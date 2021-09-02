Котяков: Три миллиона человек продолжают работать дистанционно

Удаленная занятость останется долгосрочным трендом на рынке труда. Об этом сказал министр труда и соцзащиты населения Антон Котяков на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда" Восточного экономического форума.

До пандемии в России удаленно работали около 30 тысяч человек, отметил министр. "В период пандемии мы видели рост показателя - 11% от трудоспособного населения. Он соответствовал 5-6 миллионам человек", - привел он данные.

Сейчас при восстановлении рынка труда и снятии большинства ограничений в формате удаленной работы продолжают трудиться 2,8-3 миллиона человек. "Это говорит о том, что работодатели и работники почувствовали все прелести и все преимущества удаленного формата занятости и по-прежнему продолжают им пользоваться. Это долгосрочный тренд, который будет влиять на рынок труда в целом", - считает Котяков.