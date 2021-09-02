Котяков заявил о выходе рынка труда в России на допандемийный уровень

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации во время сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда" Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума-2021. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавируса. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открывшемся в четверг Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, об этом свидетельствуют, опубликованные накануне данные Росстата. Котяков пояснил, что сейчас уровень безработицы в России составляет 4,5%, в прошлом году было 4,6-4,7%.

Министр рассказал, что в период пандемии наблюдался серьезный рост числа граждан, вставших на учет в центрах занятости. Этот показатель достигал 3,7 миллиона человек. На сегодняшний день в центрах занятости стоит на учете около одного миллиона граждан. Котяков отметил, что 58% из них не имеют ни высшего, ни среднего профессионального образования. Под этих людей нужно формировать долгосрочные образовательные программы, считает Котяков.