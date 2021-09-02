Мигрантов будут возить на стройки на чартерных поездах

Для ввоза в Россию иностранной рабочей силы запустят чартерные поезда. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы минстроя Никита Стасишин.

По его словам, уже на следующей неделе минстрой будет обсуждать с Узбекистаном новую процедуру ввоза мигрантов для работы на стройплощадках. "Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор и вакцинацию иностранных рабочих из Узбекистана, чтобы безопасно и централизованно через территорию Казахстана их можно было доставлять в Россию на поездах", - сказал он. Стасишин подчеркнул, что пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года. Ранее в РЖД сообщили о готовности обеспечить такие перевозки. На поезде единовременно можно будет перевезти около тысячи иностранцев.

Сейчас даже рост зарплат не позволяет пока восполнить дефицит строителей. Запрос на квалифицированную рабочую силу со стороны строительных компаний сейчас очень велик, отметил Стасишин.

Это объясняется ростом объемов строительства, запуском сложных инфраструктурных проектов. Зарплаты на стройках растут, даже на стройках по госконтрактам они увеличились за год на 20%, отметил Стасишин. Компании готовы самостоятельно обучать новых сотрудников. Однако число соискателей не растет. Основная причина, считает замминистра, в том, что потерян престиж строительной профессии. Россияне считают, что лучше быть менеджерами, чем работать на стройке, полагает он.

Запрос на квалифицированную рабочую силу со стороны строительных компаний сейчас очень велик. Объем строительства резко вырос, запущены сложные инфраструктурные проекты

Конкуренцию строительным профессиям составляют профессии водителя, курьера, официанта, отметила в выступлении на ВЭФ проректор НИУ "Высшая школа экономики" Лилия Овчарова. Строители проигрывают этим сферам в первую очередь по условиям труда. В других странах условия труда строителей уже существенно улучшены, на российских стройках тоже заметны значительные изменения, поэтому ситуация вскоре может исправиться, считает Овчарова.

Россия сейчас мировой лидер по привлечению мигрантов, отметила Овчарова. При этом мы привыкли, что к нам приезжают мигранты, которые знают русский язык, с достаточно хорошим образованием. Однако после пандемии состав тех, кто едет на работу в Россию, довольно резко поменялся: все больше мигрантов, которые на русском языке уже не говорят.

"Сейчас закрыт Казахстан, из-за этого вся масса мигрантов из Средней Азии может добраться к нам только по воздуху, - рассказывает глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - А это два десятка рейсов в неделю, цены на билеты начинаются от 40 тысяч рублей, хотя до пандемии их продавали за 9 тысяч рублей. Тем не менее люди приезжают, все самолеты заполнены".

По его словам, идея чартерных поездов не слишком удачная, намного больший приток даст просто открытие границ. Причем как с Казахстаном, который позволит прибывать работникам из Узбекистана (в прошлом они составляли основную массу иностранной рабочей силы), Киргизии и Таджикистана. Тогда останется только проблема с Туркменией, которая не разрешает пока своим гражданам покидать страну, добавил Коженов, но поток оттуда никогда не был велик.

10 миллионов трудовых мигрантов сейчас находятся в России. Их число примерно на том же уровне, что и до пандемии

"Огромная проблема с Украиной и Молдавией, легально попасть из этих стран в Россию трудовые мигранты сейчас не могут в принципе", - сказал Коженов. По его мнению, чартерный поезд для трудовых мигрантов мог бы быть полезен для Беларуси.

По оценке Федерации мигрантов России, сейчас в стране находятся около 10 млн работников из других стран, их число примерно на том же уровне, что и было до пандемии.