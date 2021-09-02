Мигрантов на российские стройки начнут возить на чартерных поездах

Для ввоза на территорию России иностранной рабочей силы запустят чартерные поезда. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, пишет ТАСС.

По его словам, уже на следующей неделе Минстрой обсудит с республикой Узбекистан новую процедуру ввоза мигрантов для работы на строительных площадках.

"Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор и вакцинацию иностранных рабочих из Узбекистана, чтобы безопасно и централизованно через территорию Казахстана их можно было доставлять в Россию на поездах", - сказал он.

Стасишин подчеркнул, что пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года. Ранее РЖД сообщило о готовности обеспечить такие перевозки. На поезде единовременно можно будет перевезти около тысячи иностранцев.