Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии

Авиакомпании не успеют освоить дополнительные субсидии в 5,4 млрд рублей, если средства не будут выделены в течение недели. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО на площадке Восточного экономического форума.

"Обращение Минтранса сейчас находится в правительстве. Это 5,4 млрд рублей. Если деньги не будут выделены в течение недели, то деньги не освоят, потому что высокий сезон заканчивается", - сказал Савельев. Он отметил, что если вовремя не выделить деньги, существенная их часть пойдет на Дальний Восток.

По словам Савельева, в 2021 году уже выделено 21,43 млрд рублей для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток и по маршрутам в обход Москвы. Это рекордная сумма. В 2020 и 2019 гг. выделялось примерно по 15 млрд рублей.

Авиаперелеты в России субсидируются по четырем программам. В частности, субсидии выделяются на авиабилеты для пенсионеров, студентов, многодетных семей и инвалидов, проживающих на Дальнем Востоке. Также субсидируются межрегиональные рейсы в обход Москвы. Отдельные субсидии получает единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" для выполнения межрегиональных рейсов на Дальнем Востоке.

Недавно также начала действовать программа субсидирования авиаперелетов для семей с детьми.