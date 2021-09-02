Мутко: Строительство компактных квартир может породить проблемы

Строительство большого количества компактных квартир в будущем может стать огромной проблемой, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Российской газете" на Восточном экономическом форуме.

"В советское время стройка шла таким образом, что сначала собирались потребности людей, они вставали на очередь, и потом уже государство заказывало квартирографию", - рассказал Мутко. Сейчас, при том, что 70% населения - это семьи с детьми, 51% квартир в строящихся домах - однокомнатные. "И получается, что это в будущем создаст огромную проблему", - считает гендиректор ДОМ.РФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что жилищное строительство - это, безусловно, "рыночная сфера". Свою роль в регулировании планов застройщиков должна сыграть скорректированная с июля "Семейная ипотека", рассчитывает Мутко. За первые два месяца работы программы на новых условиях (кредит по льготной ставке теперь могут взять семьи с одним ребенком) количество полученных по ней кредитов увеличилось на 30%.

"Я надеюсь, что эта мера поддержки семей сформирует спрос, застройщики отреагируют на это, и квартирография будет меняться", - отметил Мутко.