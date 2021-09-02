Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек

Российские авиакомпании в 2021 годы перевезут 100 млн человек. Такой прогноз озвучил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мы в этом году выйдем примерно на объем пассажиропотока в 100 млн пассажиров в целом, и 88 млн человек мы ожидаем только по России", - сказал глава Минтранса.

Он отметил, что из-за действующих ограничений на международных направлениях, связанных с пандемией коронавируса, авиакомпании переориентировались на внутренние направления. В результате авиаперевозки внутри страны вырастут на 17% по сравнению с показателями 2019 года.

Ранее министр транспорта сообщал, что за семь месяцев этого года пассажиропоток на внутренних авиалиниях вырос на 18% к аналогичному периоду 2019 года и составил 48,5 млн человек. Всего в январе-июле 2021 года было перевезено 57,3 млн пассажиров.