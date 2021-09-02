2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
02.09.2021 07:21
Текст: Евгений Гайва
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Павел Сниккарс рассказал о развитии "зеленой" энергетики в России

Замминистра энергетики Павел Сниккарс об инвестициях в "зелёную" энергетику в России и обращении низкоуглеродных сертификатов.

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Россия увеличит генерацию "зеленой" энергии на 7 гигаватт 06:09
Турков: Системы мелиорации нужно передать в федеральную собственность 06:07
Электронная трудовая книжка улучшит качество обучения в вузах 05:54
В Минэнерго оценили перспективы российской электроэнергии в Евросоюзе 05:50
Министр труда Котяков назвал самые перспективные профессии 05:28
Котяков: Три миллиона человек продолжают работать дистанционно 05:23
К 2026 году будут полностью газифицированы 35 регионов РФ 05:20
Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов 05:10
Во Владивостоке открылся VI Восточный экономический форум 05:10
Губернатор Сахалина рассказал о создании офшорной зоны на островах 05:09