Песков на марафоне "Новое знание" рассказал про работу с Прямой линией

Целый год идет работа с обращениями, которые граждане присылают на Прямую линию с Владимиром Путиным, многим помогают решить их проблемы. Об этом заявил в эфире марафона "Новое знание" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

"Над Прямой линией работа продолжается в течение года, до следующей Прямой линии", - сообщил Песков. Каждое обращение прорабатывает Общероссийский народный фронт.

"Естественно, во время программы президент может ответить на 40-50 вопросов, но не больше. Но каждое обращение обрабатывается, и многим людям помогают в решении их вопросов", - заверил пресс-секретарь главы государства.