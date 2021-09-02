2-4 сентября 2021 владивосток
Власть
02.09.2021 15:48
Текст: Кира Латухина

Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины

Вряд ли переговоры лидеров России и Украины возможны в этом году - Москва и Киев пока далеки от согласования повестки. Об этом заявил в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков: США и Украина дружат против России

"По линии офиса президента Украины и администрации президента России, а у нас это направление курирует мой коллега Дмитрий Козак, пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку", - пояснил Песков. И хотя возможность такой встречи ни Москва, ни Киев не отвергают, в этом году такие переговоры вряд ли состоятся. "Я не думаю", - так ответил на этот вопрос пресс-секретарь российского лидера.

Ведь любое общение глав государств нужно сперва хорошо подготовить. А в плане подготовки есть проблемы с определением круга вопросов для обсуждения. "Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, там нет субстанций для обсуждений", - заметил Песков.

Новости проекта
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Песков: Приближение НАТО к границам РФ вынудит принимать контрмеры 15:35
Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек 15:25
Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно 15:20
Путин поручил подготовить расчеты о потерях аграриев из-за непогоды 14:47
До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами 14:07
Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока 13:35
Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников 13:32
Новости проекта
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Песков: Приближение НАТО к границам РФ вынудит принимать контрмеры 15:35
Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек 15:25
Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно 15:20
Путин поручил подготовить расчеты о потерях аграриев из-за непогоды 14:47
До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами 14:07
Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока 13:35
Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников 13:32