Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины

Вряд ли переговоры лидеров России и Украины возможны в этом году - Москва и Киев пока далеки от согласования повестки. Об этом заявил в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По линии офиса президента Украины и администрации президента России, а у нас это направление курирует мой коллега Дмитрий Козак, пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку", - пояснил Песков. И хотя возможность такой встречи ни Москва, ни Киев не отвергают, в этом году такие переговоры вряд ли состоятся. "Я не думаю", - так ответил на этот вопрос пресс-секретарь российского лидера.

Ведь любое общение глав государств нужно сперва хорошо подготовить. А в плане подготовки есть проблемы с определением круга вопросов для обсуждения. "Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, там нет субстанций для обсуждений", - заметил Песков.