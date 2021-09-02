Песков: "Северный поток" близок завершению

"Северный поток-2" не может представлять ни для кого угрозу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это исключительно коммерческий проект.

"Поэтому мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", - сказал он журналистам на полях форума ВЭФ.

"Северный поток-2" сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, сказал Песков. "Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен", - сообщил он.