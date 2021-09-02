Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 осенью

Осенью в России возможен новый подъем заболеваемости COVID-19. Об этом на полях Восточного эконмического форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, число заболевших неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций.

"Здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в сентябре у людей заканчиваются отпуска, они возвращаются в свои рабочие коллективы. При этом ждать нового подъема заболеваемости коронавирусом, по ее словам, можно уже со второй декады сентября.

"Слишком большого числа заболевших получится избежать лишь в том случае, если люди будут соблюдать санитарные меры и носить маски", - заключила Попова.