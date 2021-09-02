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Общество
02.09.2021 10:59
Текст: Елена Манукиян

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 осенью

Осенью в России возможен новый подъем заболеваемости COVID-19. Об этом на полях Восточного эконмического форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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По ее словам, число заболевших неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций.

"Здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в сентябре у людей заканчиваются отпуска, они возвращаются в свои рабочие коллективы. При этом ждать нового подъема заболеваемости коронавирусом, по ее словам, можно уже со второй декады сентября.

"Слишком большого числа заболевших получится избежать лишь в том случае, если люди будут соблюдать санитарные меры и носить маски", - заключила Попова.