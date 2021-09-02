Путин: На Дальнем Востоке не хватает мощностей для реабилитации после COVID

Дальний Восток пока не обладает необходимыми возможностями для медицинской реабилитации тех, кто перенес коронавирус. Эту проблему поручил решить президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития этой территории.

Одной из тем совещания, которое глава государства проводит на полях Восточного экономического форума, стала актуальная тема борьбы с пандемией и ее последствиями.

Президент напомнил, что в стране стартует масштабная программа медицинской реабилитации граждан - в том числе и тех, кто перенес коронавирус. Это необходимо, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить свое здоровье.

Однако в отношении дальневосточных пациентов не полностью решена эта задача. "Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона, - констатировал Владимир Путин. - Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас".

В связи с этим он поручил предусмотреть отдельные решения для жителей Дальнего Востока по развитию такой инфраструктуры.