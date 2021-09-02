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Власть
02.09.2021 14:47
Текст: Екатерина Котова

Путин поручил подготовить расчеты о потерях аграриев из-за непогоды

Владимир Путин поручил оказать поддержку аграриям в пострадавших от непогоды районах Дальнего Востока. Губернаторы должны оперативно представить все расчеты в правительство РФ. Об этом президент заявил на совещании по социально-экономическому развитию федерального округа.

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Коллег в регионах прошу самым внимательным образом отнестись к сегодняшней ситуации и самым оперативным образом реагировать на то, что происходит, вовремя все посчитать и вовремя представить в правительство, в Минсельхоз", - обратился Путин к губернаторам.

Он также попросил представить предложения по страхованию сельхозтоваропроизводителей и жилья в районах стихийных бедствий с тем, чтобы учесть их в перечне поручений по итогам совещания.