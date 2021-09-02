Путин поручил подготовить расчеты о потерях аграриев из-за непогоды

Владимир Путин поручил оказать поддержку аграриям в пострадавших от непогоды районах Дальнего Востока. Губернаторы должны оперативно представить все расчеты в правительство РФ. Об этом президент заявил на совещании по социально-экономическому развитию федерального округа.

"Коллег в регионах прошу самым внимательным образом отнестись к сегодняшней ситуации и самым оперативным образом реагировать на то, что происходит, вовремя все посчитать и вовремя представить в правительство, в Минсельхоз", - обратился Путин к губернаторам.

Он также попросил представить предложения по страхованию сельхозтоваропроизводителей и жилья в районах стихийных бедствий с тем, чтобы учесть их в перечне поручений по итогам совещания.