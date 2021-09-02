Чекунков: На ВЭФ подпишут первые сделки по "дальневосточной концессии"

Первые сделки по новому механизму государственно-частного партнерства - "дальневосточной концессии" подпишут в рамках VI Восточного экономического форума. Об этом на сессии ВЭФ "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики" заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

- Это своего рода ипотека, которая позволяет создавать инфраструктуру в больших масштабах. У нас план на горизонте пяти лет привлечь до 500 миллиардов рублей, сделки на 123 миллиарда будут подписаны на этом форуме, - сказал Чекунков.

Он пояснил, что инфраструктура создается за счет частных, преимущественно, российских денег, а государство расплачивается за нее на протяжении 10-20 лет, "но уже получая доходы от новой экономики, связанной с этой инфраструктурой".

Чекунков добавил, что сегодня Российская Федерация может позволить себе быстро создавать много новых инфраструктурных проектов. Это уже происходит в транспортной сфере: приняты решения о расширении БАМа и Транссиба, строительстве новых аэропортов на Дальнем Востоке.

Справка "РГ"

VI ВЭФ проходит на базе кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября.