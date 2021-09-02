Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов

Дальний Восток может выступить полигоном для климатических проектов, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выступая на ВЭФ.

- Мы в министерстве ведем работу, формируем пакет предложений, и думаем, что в течение ближайших месяцев будем выходить с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны "экопорт Дальний Восток", - сказал он на сессии "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики".

Министр добавил, что в округе могут быть созданы условия для создания экогородов.

Справка "РГ"

VI Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября во Владивостоке. Его основная тема - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.