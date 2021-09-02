Дальний Восток намерен наращивать экспорт сельхозпродукции в Китай

Дальний Восток будет наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время бизнес-диалога "Россия - Китай" на Восточном экономическом форуме.

"Нам необходимо развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, мы приветствуем торгово-инвестиционные контакты с целью увеличения производства и экспорта экологически чистого продовольствия из Дальнего Востока России в КНР", - заявил чиновник.

По его словам, регионы Дальнего Востока намерены продвигать как продукцию растениеводства, так и переработанную агропродукцию, в том числе мясную.

Чекунков добавил, что Китай является основным партнером России на Дальнем Востоке. "Прочность этого партнерства прошла испытание пандемией коронавирусной инфекции, которая оказала серьезный негативный эффект на внешнюю торговлю", - подчеркнул глава Минвостокразвития.