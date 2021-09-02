Дан старт премии "Звезда Дальнего Востока"

Цель премии - повысить информированность жителей страны о возможностях макрорегиона, реализации инвестиционных проектов, отметить значимый вклад граждан и организаций в ускоренное развитие дальневосточных регионов, привлечь внимание широкой аудитории к реализуемым социальным и бизнес-проектам.

Премия проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Лауреатами Премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие Дальнего Востока. Участвовать в премии смогут представители всех одиннадцати дальневосточных регионов - журналисты, бизнес, общественники, а также представители зарубежных инвесторов.

"Премия "Звезда Дальнего Востока" - это для активных людей. Для журналистов, которые пишут про Дальний Восток. Для общественников, которые развивают свою Родину, делают жизнь здесь лучше. Про бизнес, который создает новые рабочие места, запускает предприятия, на налоги которого строятся новые дороги, детские сады, школы", - отметил зампред правительства РФ, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Отбор пройдет по десяти ключевым номинациям. СМИ будут выдвигаться на номинацию "Открытость". Предприниматели будут бороться за Звезду в номинациях "Стратегическое развитие", "Управленец", "Лучший работодатель", "Развитие территорий". Высокотехнологичные производства выдвигаются в номинации "Технологические новации". Малый и средний бизнес может претендовать на звезду в номинации "Бизнес-действие".

"Дальний Восток сегодня - самый энергичный регион нашей страны. Огромный вклад в такую динамику вносят как крупный бизнес, так и небольшие предприниматели, представители общественности и средств массовой информации. Уверен, что успехи номинантов и победителей Премии будут способствовать дальнейшему ускоренному развитию региона", - полагает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Проекты с иностранным участием могут получить Звезду в номинации "Иностранный инвестор". Звезда традиционно вручается лучшим пользователям "дальневосточного гектара" и за реализацию социальных инициатив.

Итоги премии подведут в декабре во время "Дней регионов Дальнего Востока в Москве".

Официальный сайт Премии "Звезда Дальнего Востока" - www.премия-звезда.рф